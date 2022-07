El Retaule de Sant Ermengol recupera la novetat escènica de fa tres anys, les Velles d’Ayguatèbia

Aquest dijous s’ha presentat l’edició 47 edició del Retaule de Sant Ermengol que tindrà lloc del 29 de juliol al 6 d’agost, a les deu de la nit, al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.

Així ho han anunciat aquest migdia en roda de premsa la presidenta del patronat del Retaule, Núria Balletbò, el director artístic d’aquest espectacle medieval, Xavier Piguillem, i un dels seus membres més veterans, Francesc Xavier Galindo, acompanyats per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana.

La presidenta del patronat del Retaule, Núria Balletbò, ha remarcat que “després de dos anys de pandèmia que no s’ha pogut representar, ens tornem a retrobar aquest estiu amb moltes ganes i molta il·lusió en aquest claustre tan meravellós”.

Balletbò ha volgut tenir paraules d’agraïment per a tots els companys i companyes del Retaule: “tots venim de manera desinteressada i voluntàriament, assajant durant quinze dies a les nits per a tornar l’endemà a treballar, però per a tothom és una experiència molt gratificant”.

En la presentació d’aquesta edició recuperada del Retaule de Sant Ermengol, l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, ha lloat aquest acte cultural que “és tan propi de la Seu i tan nostre, que és una part important de la nostra història, que té lloc en un marc incomparable com el claustre de la catedral”.

L’alcalde de la ciutat ha manifestat la seva satisfacció: “l’Ajuntament de la Seu d’Urgell està molt content que aquest espectacle medieval es vagi representant any rere any, ja que és un important esdeveniment cultural i de promoció econòmica per al nostre municipi”. Viaplana ha agraït al Patronat i a totes les persones l’esforç que fa possible el Retaule cada estiu.

Per la seva part, el director artístic del Retaule, Xavier Piguillem, ha remarcat que després de tres anys de no fer-se el Retaule -el 2019 va ser l’últim any que es va representar- “és molt temps”. Piguillem ha explicat que “fa tres anys vam deixar el Retaule en un punt molt maco, que estava molt bé. La decisió d’enguany ha estat reprendre l’espectacle en el punt on estàvem”.

El director artístic del Retaule ha argumentat que “s’ha considerat que no era el moment de fer experiments aquest any, ja que el Retaule el reprenem i, per això, continuarà amb les Velles d’Ayguatèbia que va ser la darrera novetat escènica del Retaule que va funcionar molt bé”.

Val a recordar que les Velles d’Ayguatèbia són unes narradores que obren l’espectacle del Retaule i que van introduint els diferents episodis de la vida de Sant Ermengol.

Aquesta nova incorporació que es va portar a terme en l’edició de 2019 és l’adaptació de l’escena que Esteve Albert va ambientar l’any 1957 al poble d’Ayguatèbia (Conflent) -on se suposa que hauria nascut Ermengol cap a l’any 979- fins traslladar l’espectacle al segle XI.

Per a l’edició d’enguany es compta amb prop de 90 persones entre actors i actrius i personal tècnic, veïns i veïnes de la Seu d’Urgell que repeteixen i d’altres que hi participaran per primera vegada, i que faran possible, novament, el Retaule de Sant Ermengol.

“Tindrem una edició molt interessant”, ha subratllat Piguillem que també ha avançat que hi ha dues noves escenes escrites que es podran incorporar en properes edicions.

Respecte a l’aturada de dos anys de la posada en escena d’aquest espectacle medieval de so i llum dedicat a la figura del Bisbe Ermengol provocada per la pandèmia, Francesc Xavier Galindo, ha recordat que al llarg de les 46 edicions que s’ha representat el Retaule, aquest ha patit dues interrupcions, deu anys cadascuna d’elles: “Però que es va refer, segurament, amb més voluntat, amb més intenció, amb més interès i amb més èxit que no pas l’havíem deixat”.

Per això, Galindo ha desitjat que enguany el retaule tingui una represa amb força, amb nous actors i amb noves perspectives: “el Retaule forma ja part de la vida de la Seu des de l’any 1957”.