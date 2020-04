Encamp tindrà 9 Stop Labs, en 4 ubicacions, per realitzar els test d’anticossos del coronavirus

A Encamp:

5 “StopLabs”, a l’ aparcament del Funicamp , entrant per l’Avinguda François Mitterrand i accedint a la planta -1.

1 "StopLab", al Complex Esportiu que és l'espai alternatiu per a persones a peu.

Al Pas de la Casa:

2 “StopLabs”, a l’ aparcament del Bullidor accedint a la planta 0

1 "StopLab", a la recepció del Centre Esportiu, que és l'espai alternatiu per a persones a peu.

Les persones amb mobilitat reduïda, ja sigui per una qüestió d’edat o per afeccions, i els individus que pertanyen a grups de risc es preveu que hi hagi un equip que es desplaci al domicili.

El Comú d’Encamp començarà dimecres 29 d’abril a realitzar les trucades, a les persones que s’han inscrit a l’aplicació o han trucat per telèfon al Comú per inscriure’s, per comunicar l’assignació del dia i l’hora per a fer-se el primer test, a partir del 4 de maig, i el segon test, a partir del 28 de maig, per a cada unitat familiar.

S’assignarà les dues cites en aquesta primera trucada i si cal afegir alguna persona més en cada unitat familiar també es podrà fer.

El dia que s’hagi d’acudir a realitzar el test és necessari fer-ho amb la mascareta posada, tot i estar a dins del vehicle i s’haurà de dur el carnet de la CASS. No serà necessari baixar del vehicle en cap moment i caldrà seguir les indicacions i instruccions de les persones responsables de la logística.

La prova consistirà en una petita punxada al dit, no és una extracció de sang i es realitzarà pel personal sanitari que hi haurà a cada Stop Lab.