Els Agents Rurals han posat 32 denúncies al Pirineu des de l’inici de l’estat d’alarma

Els Agents Rurals de Catalunya han posat 32 denúncies i han fet 404 inspeccions al Pirineu des que va decretar-se l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus. La vigilància es duu a terme tenint en compte que totes les activitats al medi natural estan prohibides, tret de les que corresponen a sectors com l’agricultura i la ramaderia.

La Cerdanya és una de les comarques que acumula més denúncies, especialment durant les primeres setmanes, en què es va constatar el trasllat de nombroses persones de segona residència. D’altra banda, els Agents Rurals han anunciat que incrementaran els controls en zones boscoses per evitar desplaçaments de persones que vagin a buscar bolets.

En un altre ordre de coses, els Agents Rurals també han obert una investigació per identificar la matrícula d’un dels buguis que circulaven per la zona del refugi de Ras de Conques, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Segons informa el diari Segre, un dels conductors va penjar a Instagram unes imatges en què es veu el vehicle. Les imatges no serien recents, ja que actualment aquesta zona està nevada. L’espai està regulat amb barreres i senyals i està prohibit circular-hi en vehicle de l’1 de novembre fins al 31 de maig.