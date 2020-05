Encamp prohibeix temporalment l’exposició de productes a les voreres

El Comú d’Encamp prohibeix amb caràcter temporal i com a mesura excepcional l’exposició de productes a la via pública per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus Sars-CoV-2 per tal de poder assegurar que es respecti les normes d’aforament que s’estableixen pels establiments i la distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres amb altres persones i amb el personal de l’establiment, i per tant evitar les aglomeracions a les entrades, tenint en compte que hauran de fer la cua a la voravia davant dels establiments.

Amb l’entrada en la fase 3 del desconfinament, la reobertura de la frontera i la tornada a l’activitat comercial a partir de dilluns de la setmana vinent, el Comú ha acordat aquesta mesura excepcional, temporal i necessària per a diferents zones de la parròquia, especialment al Pas de la Casa. La sanció prevista és de 319€.

El Comú ha preparat un tríptic informatiu per als comerciants i un cartell per exposar als establiments, amb les mesures de seguretat, que es repartirà durant aquesta setmana.

El Comú revisarà aquesta mesura tal i com preveu la publicació al BOPA en funció de com evolucioni la pandèmia i s’acordin noves indicacions de protecció i seguretat. Tot i la reobertura, no es tracta d’un retorn a les condicions que precedien l’emergència sanitària sinó d’instaurar uns procediments de treball que han de permetre seguir evitant la propagació del virus i que han d’estar en constant revisió.

En la reunió del passat divendres amb els representants de les associacions empresarials, ja es va esmentar que es prendria aquesta mesura, i que seria de caràcter temporal, ja que la voluntat del Comú és la de poder utilitzar l’espai públic com a element de dinamització comercial, però s’ha de fer amb les mesures i garanties de seguretat i d’acord amb l’evolució de l’emergència sanitària.