Concentració a la Seu sota el lema ‘La vida abans que el capital’

Un grup de veïns i veïnes de la Seu d’Urgell s’ha concentrat a la plaça de Catalunya per sumar-se a la protesta ‘La vida abans que el capital’, que s’havia convocat en més d’una quarantena de ciutats de tot Catalunya aquest dimarts al vespre. La mobilització ha estat impulsada pels CDR, amb el suport de 85 col·lectius i entitats crítics amb la gestió que s’està fent de la crisi causada pel coronavirus. Els participants hi van prendre part amb mascareta i mantenint la distància mínima entre cadascun.

En aquesta concentració es va presentar el manifest ‘Ens hi van els drets i ens hi va la vida’, en què s’hi explica que el detonant de la convocatòria ha estat la detenció la setmana passada, a la plaça de la Vila de Gràcia, d’una manifestant per part dels Mossos d’Esquadra en el marc d’una protesta per defensar “una sortida de la crisi al servei de les classes populars”. El text consta de tres punts principals, el primer dels quals exigeix als responsables governamentals, “tant estatals com autonòmics”, el “màxim respecte als drets i les llibertats civils“.

Concretament, reivindiquen que “la crisi sanitària no pot ser un argument per impedir o obstaculitzar el dret a reunió i manifestació“, i asseguren que les primeres concentracions que van convocar la setmana passada “van ser violentades pels cossos policials” mitjançant la prohibició de mostrar alguns missatges, el decomís de pancartes o bé la identificació de persones que cridaven consignes.

“Doble vara de mesurar”

En segon lloc, els col·lectius convocants denuncien justament “la doble vara de mesurar que s’utilitza en funció de qui són els manifestants i del seu signe ideològic”, en referència a la tolerància policial mostrada els darrers dies cap a concentracions convocades per grups espanyolistes i d’extrema dreta. Una diferència de tracte que consideren encara més greu si es té en compte que les protestes convocades pels CDR han instat els participants a seguir les mesures bàsiques de protecció contra la COVID-19, mentre que en canvi les convocades per la ultradreta, afirmen, “es fan justament des del menyspreu a aquests criteris”.

Pel que fa als motius de la seva protesta, els convocants es mostren preocupats perquè, segons apunten, “el cost de la crisi està recaient sobre les espatlles dels treballadors i treballadores i dels sectors populars, mentre bancs i grans multinacionals no paren de sumar beneficis”, i consideren que “no es posen les bases per reforçar el sistema sanitari públic ni fer canvis socials en profunditat”. En aquest sentit, creuen que els precedents de com s’han gestionat crisis anteriors els fan pensar que hi ha “motius sòlids per manifestar-se”.

Finalment, les organitzacions impulsores han avançat que mantindran aquestes mobilitzacions cada dimarts a les 8 del vespre, “a les places de cada barri o poble” i “perquè la crisi no la paguem els de sempre”. El manifest fa una crida, però, a que els qui s’hi vulguin sumar respectin de manera estricta les mesures per evitar contagis de la COVID-19, com són l’ús de mascareta, la distància d’almenys 2 metres entre persones i el rentat de mans.