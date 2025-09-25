Encamp obrirà un concurs internacional per a incrementar les hectàrees anuals de gestió forestal

El nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 2025-2041 s’aprova amb l’objectiu de seguir conservant, millorant i gestionant de manera sostenible els boscos comunals i aconseguir, l’any 2041, haver tractat silvícolament les 379 hectàrees prioritàries de gestió. El pla posa l’accent en la multifuncionalitat del bosc, la biodiversitat i la prevenció de riscos naturals. Entre les actuacions destacades, s’hi inclou la consolidació d’espais oberts per a pastura, la recuperació de superfícies afectades per l’envelliment forestal i la construcció de nous camins forestals estratègics que afavoreixin la gestió i la prevenció d’incendis, l’accessibilitat, la gestió activa com els camins d’Engolasters, Solà d’Encamp i Feritxet. Els treballs volen millorar la resiliència dels boscos per a ajudar a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
La cònsol major ha explicat que “treballarem amb un concurs internacional durant el 2026 per a poder adjudicar la gestió forestal a partit de 2027 posant els recursos econòmics que calgui per a complir-lo”. Mas ha recordat que l’estimació base d’aquest pla és d’1.049.408 euros.
Nou Pla de manteniment preventiu dels centres esportius, Prada de Moles, Piscina la Mola, sales i espais culturals, escoles bressol i dels espais de lleure d’Infància i Joventut
El Comú d’Encamp ha adjudicat el servei de manteniment de les instal·lacions del del departament de Cultura, Infància i Joventut i del departament d’Esports, després del concurs nacional obert el passat juliol. El contracte, amb una durada de dos anys, inclou el manteniment preventiu i correctiu dels centres esportius, Prada de Moles, Piscina la Mola, sales i espais culturals, escoles bressol i dels espais de lleure d’Infància i Joventut, així com noves instal·lacions del Parc de l’Ossa, un dels nous espais a incloure en el nou contracte.
L’import anual és de 247.256,24 euros (sense IGI). En nou contracte inclou la incorporació de més equips i més instal·lacions, això com el desenvolupament de plans preventius que allargaran la vida útil de la maquinària.
Laura Mas ha afirmat que “la nostra prioritat és tenir instal·lacions de qualitat per a la nostra ciutadania, i cal invertir en manteniment correctiu i preventiu i en els plans de manteniment per a evitar despeses superiors en un futur”
La nova empresa adjudicatària, AGEFRED, començarà a partir de l’1 de novembre, moment en què entra en vigor el contracte.
Adjudicades les obres per a la nova estació transformadora del Tremat i el nou punt de recollida de residus
El Comú d’Encamp ha adjudicat a l’empresa Entrimo Construccions SLU les obres de construcció de la nova estació transformadora del Tremat i del local de recollida de residus, per un import de 573.422,92 €. Gràcies al conveni de col·laboració signat entre el Comú, FEDA i la Unió Elèctrica d’Encamp es podrà retirar l’antiga estació transformadora de l’entrada del Tremat i es podrà reubicar reduint l’impacte visual de la mateixa.
L’objectiu principal del projecte és alliberar l’espai que ocupa actualment l’estació transformadora, propietat de FEDA, per a destinar-lo a ús públic segons el planejament urbanístic i transformar-lo en una nova plaça per a la ciutadania
El nou edifici, que acollirà la nova estació transformadora i un punt de recollida d’escombraries, ha estat dissenyat per a integrar-se de manera amable en l’entorn urbà, amb revestiments de fusta, coberta vegetal, sistemes de videovigilància i contenidors intel·ligents amb xips per a comerços i residents. També s’hi habilitarà una zona específica per a andròmines, minimitzant l’impacte visual.
Mas ha reafirmat “el compromís del comú amb la millora dels espais públics, la modernització dels serveis i la sostenibilitat urbana”.
Consultar més informació del projecte
Les obres de reforma i ampliació de l’abocador de neu del Pas de la Casa començaran aquesta tardor
L’abocador de neu és una infraestructura essencial per a garantir la mobilitat i la seguretat viària al Pas de la Casa, especialment durant els mesos d’hivern, ja que la neu dels carrers i places del Pas de la Casa, es diposita en aquesta instal·lació per tal d’evitar-ne l’acumulació a la via pública. L’actual zona d’abocament requereix d’una reforma i ampliació que permetran millorar l’eficiència en la retirada i gestió de la treta de neu.
L’empresa encarregada de les obres serà Construccions Roca SAU per un import de 300.367,27 euros (inclòs el 4,5 % d’IGI).
Consultar més informació del projecte
Informe del resultat provisional del segon trimestre
El resultat pressupostari provisional a 30 de juny de 2025, presenta un superàvit de 9.559.347,15 euros. En referència a la ràtio d’endeutament, se situa en un 39,83%, molt lluny del 200% que marca el límit establert per la llei.
Nomenament de Judith Gil Casado com a membre del Consell d’Administració de Gasopas
El consell de comú ha aprovat la revocació del nomenament de Judith Torres Aguiar i el nomenament de Judith Gil Casado del Partit polític Units per al Progrés, a partir de l’1 d’octubre de 2025 i per al període restant del mandat, com a membre del Consell d’Administració de Gasopas.
Entre altres punts també s’ha adjudicat les decoracions lluminoses de Nadal de nous emplaçaments; s’ha explicat l’informe sobre el control financer i d’eficàcia de l’any 2024; s’han aprovat els estats financers consolidats del Comú d’Encamp i les entitats controlades per a l’any 2024, així com diverses modificacions pressupostàries i suplements de crèdit. Hi ha hagut una pregunta presentada pel grup Avancem en relació a quines mesures es prendran per a combatre el contraban i garantir la seguretat al Pas de la Casa.
Vídeo del consell de comú a Encamp.