Marta Pujol demana al Comú d’Encamp quines mesures es prendran per a combatre el contraban i garantir la seguretat

La consellera comunal, Marta Pujol, ha declarat que la població del Pas de la Casa ha de rebre una informació i una comunicació més propera i directa del Comú d’Encamp sobre les mesures per a combatre el contraban i garantir la seguretat. Avancem s’ha coordinat amb el Grup Parlamentari Socialdemòcrata, que també ha entrat una demanda d’informació al Consell General sobre aquesta qüestió.
“A la sessió del juny de l’any passat l’oposició ja va introduir una qüestió sobre aquest tema i la cònsol els va respondre amb evasives i atribuint la preocupació per la inseguretat a percepcions que, segons ella, no eren ajustades a la realitat”, assenyalen des de les files socialdemòcrates.
Pujol explica que “fins ara el Comú ha negligit o, com a mínim, ha menystingut els problemes de la població del Pas, i que després de les declaracions del president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Sr. Josep M. Mas, es reconeix que hi ha un problema i es comença a actuar a escala nacional”.
La consellera comunal encampadana declara que “quan s’han de defensar interessos econòmics tothom hi corre, però fins ara no s’havia fet gaire cas de les queixes dels veïns ni de la nostra acció política d’oposició i representació d’aquests veïns desatesos, que són tant persones assalariades com propietaris de negocis”.
Des d’Avancem esperen que demà dijous, al Consell de Comú, la cònsol els doni els aclariments oportuns sobre aquest pla de xoc que va anunciar el cap de Govern, per a saber si els locals de venda estan identificats. Pujol també manifesta que hi ha d’haver “tolerància zero amb les activitats il·lícites i que ja es va tard”.