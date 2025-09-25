Oberta la convocatòria per a participar en el programa d’intercanvi cultural amb el Japó per al curs 2025-2026

El Govern informa de l’obertura del període per a poder participar en el programa d’intercanvi cultural MIRAI (Mutual understanding, Intellectual Relations and Academic exchange Initiative) amb el Japó per al curs 2025-2026. Aquest programa d’intercanvi de curta durada (sis dies) ofereix una estada d’una setmana al país nipó amb les despeses d’allotjament i vol pagades. L’objectiu és que estudiants puguin conèixer millor la cultura japonesa mitjançant l’entesa mútua entre pobles i l’intercanvi de les relacions intel·lectuals i acadèmiques.
El Govern del Japó ofereix una plaça perquè un estudiant andorrà participi en els grups que tracten de diplomàcia i política de seguretat, d’economia i negocis i d’estat de dret entre el 14 i el 20 de gener del 2026. Les persones interessades han de complir les condicions establertes en les bases de la convocatòria del programa de visita al Japó, Programa MIRAI, que figuren al portal web del Govern d’Andorra. El termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 30 de setembre, a les 14.00 h.
Els estudiants interessats a participar-hi han d’enviar una sol·licitud genèrica per correu electrònic a l’Àrea d’ensenyament superior del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats al correu electrònic: ensenyament.superior@govern.ad, motivant la postulació al programa, indicant el grup en el qual voldrien participar, en primera i segona opció i indicant si, en el cas que la seva candidatura sigui acceptada, voldran realitzar l’entrevista de selecció de manera presencial o en línia. Cal que adjuntin l’expedient acadèmic del curs 2024-2025 i la matrícula del curs 2025-2026 si ja la tenen.
Tota la documentació relativa a aquest programa es pot recuperar al portal web del Govern d’Andorra. Per a més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (telèfon: +376 743 300 i el correu electrònic ensenyament.superior@govern.ad).