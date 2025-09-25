El reportatge sobre els JPEE d’ATV guanya el cinquè Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

El reportatge ‘Andorra 2005, 20 anys després’ ha guanyat el cinquè Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu. El documental guanyador del premi dotat amb 4.000 euros, aportats pel Govern, recupera els testimonis dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) que es van celebrar al Principat el 2005, coincidint amb la celebració d’aquest mateix esdeveniment a Andorra vint anys després, aquest maig passat.
‘Andorra 2005, 20 anys després’, codirigit per Àlex Moldes i Ignasi Llobet, és una producció de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA). D’altra banda, l’accèssit, dotat amb 1.000 euros, ha estat per al documental dirigit per Marc Marbà, ‘El primer títol de Guardiola’, produït per PimaxdosTV i emès a Betevé.
La gala d’aquest dijous ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Bonell ha destacat durant el seu parlament que “més enllà de premiar el rigor i la passió de professionals i mitjans de comunicació, el Premi serveix també per a posar en valor el periodisme que no es limita a explicar els esports més mediàtics, com el futbol o el bàsquet. I això, sens dubte, connecta amb la manera d’entendre la professió que tenia l’Àlex Lliteras”.
A l’acte de lliurament del Premi Àlex Lliteras s’ha volgut reconèixer la tasca en l’àmbit del periodisme esportiu l’extenista professional Àlex Corretja, com a comentarista de competicions de tenis a diversos canals de televisió.
El Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu es va impulsar el 2021 des de l’Executiu i compta amb la col·laboració i patrocini de Ràdio Televisió d’Andorra, el Bàsquet Club Andorra i el Diari d’Andorra.