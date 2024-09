Encamp obre aquest dimarts les inscripcions per a les activitats esportives i culturals

Cartell anunciant l’inici d’inscripcions per a les activitats del nou curs (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obre les inscripcions per a les activitats esportives i culturals per al curs 2024/2025 aquest mateix dimarts, 10 de setembre, a partir de les 11 hores. Enguany, tant des del Departament d’Esports com des del Departament de Cultura, Infància i Joventut, es presenten tot un seguit d’opcions per a tots els públics (infants, joves, adults i sèniors), amb més de 30 activitats esportives i més d’una vintena culturals, programades tant a Encamp com al Pas de la Casa.

Les inscripcions es podran formalitzar tant a través del web del Comú, com de manera presencial, acudint als punts d’atenció habilitats expressament per a les inscripcions que es trobaran, en el cas d’Encamp a la Sala de Congressos del Complex, i en el cas del Pas de la Casa a la recepció del Centre Esportiu. Es podran realitzar les inscripcions d’esports i cultura en el mateix moment.

Es pot consultar el catàleg de les activitats al detall, amb els horaris, professorat i ubicacions clicant aquí.