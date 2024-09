La Seu aprova la moció de Junts instant la Generalitat a prioritzar el nou hospital comarcal

Parcel·la on està prevista la construcció el nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell (Junts per la Seu)

Aquest dilluns s’ha celebrat el ple ordinari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del mes de setembre, on s’ha aprovat per unanimitat una moció presentada per Junts per la Seu de suport al nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, pendent de licitació per part del Govern de la Generalitat.

La passada legislatura, treballant conjuntament amb el Departament català de Salut, es van aconseguir els avenços cabdals que han de permetre fer realitat aquest equipament fonamental, culminant amb la cessió dels terrenys al Govern català al setembre de 2022 i la confirmació per part del conseller de Salut de l’inici del procés per a la seva construcció i la presentació del pla funcional al gener del 2023.

No obstant, “aquest any llarg de govern de nou Executiu municipal no s’ha produït cap avenç significatiu, i des de Junts per la Seu veiem amb preocupació com no consta el futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell entre les inversions sanitàries que recull l’acord entre PSC i ERC que ha permès la investidura del president Illa. Un acord que sí explicita importants inversions en 9 hospitals (el nou Hospital Clínic, el nou Campus Salut de Girona, el nou Hospital de Terres de l’Ebre, la millora de l’Hospital Verge de la Cinta, l’ampliació de l’Hospital de la Vall d’Hebron, la renovació i millora de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, l’ampliació de l’Hospital del Mar, la construcció del nou edifici de consultes externes i l’ampliació del nou bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i la planificació del Nou Hospital Vallès Sud)”, manifesten des de Junts per la Seu.

Davant d’això, el plenari ha aprovat, per unanimitat de tots els grups municipals la proposta de Junts per la Seu que planteja la necessitat urgent d’avançar en la la futura construcció del nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, instant al Govern de la Generalitat a continuar de manera decidida en el full de ruta que ha de culminar, amb la màxima brevetat possible, en la construcció i posada en marxa del futur equipament sanitari. A la moció aprovada també s’acorda convocar reunions periòdiques amb els nous responsables del Departament de Salut i tots els grups municipals de l’ajuntament de la Seu d’Urgell per a fer el seguiment del projecte i monitoritzar-ne els avenços.

En paraules del portaveu de Junts per Seu, Jordi Fàbrega: “no pot ser que aquest canvi en el Govern de la Generalitat comporti renunciar al nou hospital, que compta amb el suport de tots els grups municipals i de tota la ciutadania de la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell”, “per això, aquest posicionament unànime del plenari és tan important i la nova consellera Olga Pané no pot ignorar-lo. Em comprometo a vetllar-ho directament des del Parlament”, ha reblat Fàbrega.





L’oposició, en bloc, tomba la proposta de regulació de la zona blava

En el mateix plenari s’ha rebutjat la proposta de l’equip de Govern de l’ordenança reguladora de la zona blava, al votar-hi els 3 grups de l’oposició en contra. La iniciativa recollia alguna de les propostes de Junts per la Seu, com la gratuïtat dels dissabtes a la tarda, però no s’ha acceptat la franja gratuïta del migdia, de 13h a 17h (es proposava de 13.30h a 16.30h, i fins les 14h els dissabtes). No obstant, “el motiu del vot contrari, tant de Junts per la Seu com ERC, ha estat que no hem rebut retorn de les modificacions als plecs que vam fer arribar a l’alcalde Barrera i equip. Junts mantenim la mà estesa a aprovar l’ordenança al ple de l’octubre si es compromet a negociar els petits canvis que proposàvem, però quan es governa amb minoria cal negociar els acords”, diuen des de Junts.





Altres assumptes: “El romanent de tresoreria, sota mínims”

I també amb el vot contrari de l‘oposició en bloc s’ha rebutjat una modificació de crèdit que incrementava en 75.000 euros les despeses, “ja que el principal projecte no s’havia presentat ni comentat als grups municipals”. Recordar que dels 5 milions d’euros del romanent de 2023, en resten al voltant de 450.000 euros, amb “força inversions en actuacions que no són prioritàries i que posen en risc poder assumir despeses aquest darrer quadrimestre de l’any si hi ha qualsevol imprevist”, adverteixen des de Junts per la Seu.

També s’ha donat compte dels períodes mitjans de pagament, i “ens preocupa que cada cop s’allarguen més aquests terminis, amb factures que es paguen fora del termini legal establert per a fer-ho (15 de l’ajuntament, 13 de HIULS i 19 del Parc del Segre en aquest trimestre)”.

El plenari ha aprovat també una moció presentada pel grup d’ERC per a realitzar un estudi de viabilitat d’una residència esportiva a la Seu d’Urgell. “Junts per la Seu ens hem abstingut, ja que no veiem apropiada la ubicació als edificis adjacents dels antics jutjats, i veiem que és més eficient millorar, si cal, les instal·lacions de l’Alberg, que és l’equipament públic que ara actua com a residència”.

En l’apartat de precs, “Junts per la Seu hem fet un prec de felicitació pel Club Cadí Canoe Kayak i el Club Hockey Cadí la Seu per l’organització d’importants esdeveniments esportius a la nostra ciutat aquest cap de setmana, que ens aporten visitants i una evident promoció de la ciutat. Prec que és extensiu a tots els clubs de la ciutat que organitzen contínuament esdeveniments i campionats, fent de casa nostra una autèntica ciutat d’esports. I destacar també el prec de condol que ha realitzar ERC pel recent traspàs del Sr. Miquel Caminal, que va ser regidor de l’Ajuntament durant 4 legislatures dins d’una llarga carrera política a la comarca i també al Senat, prec al que òbviament el grup de Junts per la Seu ens hi hem sumat”.

Per a acabar, el portaveu Jordi Fàbrega ha demanat que per a aquest dimecres, que se celebra la Diada Nacional de Catalunya, l’estelada, o en el seu defecte la senyera, hauria d’onejar a la Torre de Solsona. “Estelada que es va retirar per les eleccions al Parlament del maig i, tot i les reiterades demandes del nostre grup municipal, no s’ha reposat”.