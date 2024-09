Uns treballs provoquen un tall a la CG-1 aquest dimarts

Obres a la carretera (arxiu)

Aquest dimarts, 10 de setembre, s’ha tallat el trànsit a l’alçada de la rotonda d’Aixovall, a la carretera general número 1 (CG-1) per uns treballs de seguretat que està duent a terme el COEX. Concretament, hi ha tallat el pas al carril en sentit nord, des de les 9.30 hores. Els treballs previstos entre les 10.45 i les 11.30 hores, on es tallava la carretera en ambdós sentits, s’han avançat a les 10 hores i ara mateix la carretera només està tallada pel carril en sentit nord.

Aquests treballs són necessaris per a garantir la seguretat de la zona i no es poden realitzar de nit per motius de seguretat dels treballadors.