Encamp i la unitat subaquàtica de Bombers netegen la captació de l’estany de les Abelletes

El Comú d’Encamp ha netejat aquest matí el fons de l’estany de les Abelletes i especialment les pinyes de la captació d’aigua de la xarxa d’aigua portable que abasteix la vila del Pas de la Casa i una part de la commune de Porta, concretament els edificis situats a l’entrada de Les Bailletes a tocar de la carretera N22.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha explicat que feia uns quinze anys que no es realitzava una acció com aquesta i arran de les converses amb el maire de Porta, es va decidir que podria ser un bon moment aquest estiu per a “fer un control i neteja de l’estat de la captació amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat de l’aigua i el rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Pas de la Casa”.

Laura Mas ha manifestat que “tenim la responsabilitat de vetllar perquè els serveis comunals estiguin en bon estat, com també de preservar l’entorn natural”. Mas s’ha referit al fet que “aquesta és una zona de molta afluència turística” i després de veure el que s’ha extret que no ha estat una gran quantitat, però sí residus metàl·lics i plàstics, “a partir d’ara les neteges es programaran més sovint”

La cònsol major ha agraït la feina realitzada pel grup de rescat subaquàtic del cos de bombers i de la secció d’aigües del Comú d’Encamp, que han estat els encarregats de realitzar la immersió i dur a terme les tasques de neteja i retirada dels residus del fons de l’estany i de la neteja de la captació.

Marius Hugon, maire de Porta, ha estat present també aquest matí durant la visita, i ha agraït la iniciativa andorrana de netejar l’estany.

Per part dels bombers, el secretari d’estat de Justícia i Interior, Joan Leon, ha ressaltat que aquesta “és una acció important que duem a terme a través del grup de rescat de bombers i que s’emmarca en la col·laboració entre països i territoris”

Al Pas de la Casa hi ha tres captacions més que abasteixen la Vila, i a Encamp, unes altres quatre, algunes d’elles de caràcter principal i altres de caràcter secundari o de contingència en cas d’incidència de les principals. La setmana passada es van netejar dues de les quatre d’Encamp, Feritxet Vell i la Molina, per exemple.

El director d’infraestructures i Manteniment del Comú d’Encamp, Cerni Areny, ha explicat que d’acord amb el pla de millora i manteniment de la xarxa d’aigua potable “per les característiques de la resta de captacions es netegen més sovint i amb més facilitat, i no és necessària la intervenció d’una unitat especialitzada”.