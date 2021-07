Mònica Doria es classifica per a la semifinal de canoa a Tòquio

Mònica Doria s’ha guanyat el bitllet per a la semifinal en la prova de canoa dels Jocs Olímpics de Tòquio. En la seva disciplina favorita, la palista presenta candidatura a la gran final amb el 9è millor temps.

Com va passar en la prova de caiac, la classificació d’aquest dimecres en el format olímpic no ha suposat cap repte per a Mònica Doria. Tenint en compte això, el que es busca és mostrar les millors prestacions i mirar d’acumular confiança per l’exigència d’aquest dijous a la semifinal de canoa.

La canoa és la seva disciplina favorita i Doria ho ha deixat clar a la primera baixada amb el sisè millor temps amb un únic toc a la porta 15. Valia el millor temps de les dues mànegues. A la segona, amb la semifinal més que assegurada, ha arriscat més i ha comès més errors. És difícil mantenir l’exigència i la concentració quan ja tens la feina feta. Tocs a les portes 7 i 19 amb 113 segons. Així doncs Doria s’ha quedat amb el 111”78 de la primera ronda.

S’ha vist superada per tres palistes i ha acabat novena. Una posició que la projectaria a la gran final i l’acostaria al diploma olímpic, un objectiu tan històric com possible. El millor és que sense tenir un gran dia, l’andorrana ha estat novena.

Doria pot millorar a la semifinal el seu millor temps d’aquest dimecres, però per contra l’exigència serà molt més alta. Estaran les millors, només hi haurà una oportunitat i no es podrà fallar per a arribar a la gran final.