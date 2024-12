Encamp enceta el Nadal amb la tradicional encesa de llums

Encesa dels llums de Nadal a la parròquia d’Encamp (@ComuEncamp)

La parròquia d’Encamp ha donat la benvinguda al Nadal de manera oficial aquesta tarda de dilluns amb la tradicional encesa de llums, tant a Encamp com al Pas de la Casa. A Encamp, l’acte ha tingut lloc a la plaça dels Arínsols i al Pas de la Casa a la plaça de l’Església, on tots els assistents han pogut veure i gaudir de la decoració de Nadal d’enguany i donar per encetat un període tan especial per a tothom. A més, també s’ha realitzat el repartiment de coca i xocolata calenta.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha assenyalat que “hem fet aquesta arrencada simultània a Encamp i el Pas de la Casa per a engegar les activitats nadalenques que hem preparat per a tota la parròquia. Amb moltes propostes que comencen aquest cap de setmana amb la Fira de Santa Llúcia”.

A ambdues viles, l’encesa de llums de Nadal ha comptat amb les actuacions del Cor Rock d’Andorra, amb el grup d’adults, i l’infantil i juvenil.





La Fira de Santa Llúcia engega un programa ple d’activitats per Nadal

L’encesa dels llums de Nadal a Encamp i el Pas de la Casa ha estat l’inici d’unes setmanes que venen carregades d’activitats per a tothom. Com a acte destacat d’aquest tret de sortida està la Fira de Santa Llúcia, que se celebrarà aquest cap de setmana, del 6 al 8 de desembre, amb la plaça de Sant Miquel d’Encamp com a epicentre.

Com cada any, la plaça de Sant Miquel es vesteix de gala perquè residents i visitants puguin gaudir de la tradició, amb diferents parades d’artesania i productes locals, música en directe amb els concerts de Vibrand en clau de soul i Manuel Fernández i Roser Puigbò, i molta màgia amb el mag Marc Ferrer.

Abans del cap de setmana, però, les biblioteques comunals faran activitats per als més petits, amb el Taller infantil “Estimat Pare Noel…” demà dimarts, 3 de desembre, a les 17:30 h a la Biblioteca d’Encamp; i el dijous, 5 de desembre, amb el contacontes “En Bum i el llibre màgic de les fades”, a partir de les 17:30 h a la Biblioteca del Pas de la Casa.

Un cop passada la Fira de Santa Llúcia arribarà el moment clau per als infants: l’entrega de cartes al Pare Noel. L’activitat tindrà lloc a Casa Cristo el pròxim dia 24, de 10 h a 13:30 h, amb reserva prèvia al 833 551. Seguidament, el mateix dia 24, el Pare Noel arribarà a Encamp a les 18 h, i al Pas de la Casa a les 18:30 h.

Ja en la recta final d’aquest 2024 i inici de 2025, serà el torn del Saló de la Infància i la Joventut (del 27 al 30 de desembre a Encamp, i del 2 al 4 de gener al Pas de la casa) que arriba amb novetats i molts racons a descobrir. Finalment, els Reis d’Orient faran acte de presència a la parròquia el dia 5 de gener, amb les cavalcades (Encamp, 18 h – El Pas de la Casa, 18:30 h).





CONSULTAR LA PROGRAMACIÓ AL COMPLET AQUÍ.