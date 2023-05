Encamp convida a fer memòria i a “jugar al qui és qui”

Cartell de l’activitat “Fem memòria, Encamp! (Comú d’Encamp)

Encamp se suma a la setmana dels arxius, impulsada per l’Arxiu Nacional d’Andorra, amb la publicació de diferents fotografies antigues que formen part de l’arxiu del Comú d’Encamp. Es demana a aquelles persones que hi vulguin participar si poden identificar els personatges que hi apareixen.

Cal omplir un qüestionari per a identificar els figurants, la ubicació i la data de les fotografies. A més, es pot afegir qualsevol observació que es consideri escaient. Del 5 al 9 de juny, les fotografies estaran exposades a la plaça dels Arínsols perquè tothom pugui gaudir d’una part del passat de la parròquia.

El dimarts, 6 de juny, a les 10:30 hores, hi haurà una trobada amb Robert Lizarte per a intentar identificar les fotografies exposades. Serà també a la plaça dels Arínsols i, en cas de mal temps, es faria al Cafè del Poble.