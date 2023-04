Encamp celebra Sant Jordi amb un berenar per a la gent gran i activitats a la biblioteca per als infants

Cartell del taller de manualitats infantil a Encamp i al Pas (Comú d’Encamp)

Encamp celebra Sant Jordi amb activitats per als infants i per a la gent gran. Concretament les biblioteques comunals d’Encamp, el dia 18, i la del Pas, el dia 22, organitzen dos tallers per a infants de 5 a 10 anys. Totes dues activitats són familiars i gratuïtes i es faran a les 17:30 h de la tarda. Es poden reservar les places directament per correu electrònic a biblioteca@encamp.ad, per a l’activitat d’Encamp, i bibliotecapas@encamp.ad per a l’activitat de la biblioteca del Pas de la Casa.

El taller d’Encamp consistirà en elaborar màscares de dracs i dragues i el taller del Pas de la Casa, consistirà en confeccionar una figura d’un drac amb material reciclat tot coneixent la història de la llegenda de Sant Jordi.





Berenar per a la gent gran diumenge a la tarda

El diumenge, dia 23 d’abril, la gent gran celebrarà la festa amb un berenar, obert a tothom, a les 16 hores a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Per a participar al berenar cal reservar prèviament abans del dia 19 d’abril al Departament de Cultura i Afers Socials, a la Valireta i el preu és d’un euro.