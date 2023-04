Per al BC Andorra l’ascens directe passa per Valladolid amb un ull posat a Burgos

Dos Anjos penjant-se de la cistella en un partit del BC Andorra

Aquest cap de setmana s’està disputant la 29a jornada de la fase regular de la lliga LEB Or. Es tracta d’una de les jornades més determinants de tot el campionat atenent-se a com està la classificació per al conjunt del Principat que, a dia d’avui, lidera la competició amb un mínim avantatge respecte al segon, que és el Palència.

Així les coses, el BC Andorra visita aquesta tarda de dissabte (19:30 hores) la pista del Valladolid, tota una fortalesa per als locals i un domini inexpugnable per als visitants. No hi ha dubtes que aquest compromís, davant dels de Pucela, és el més difícil que els queda als de Natxo Lezcano en els 6 encontres que resten per a finalitzar la fase regular. Una victòria, avui, representaria una passa de gegant per a les aspiracions andorranes d’assolir l’ascens directe i evitar el calvari dels play-off.

No serà gens fàcil aquest matx. El Valladolid no sap el que és perdre a casa i està immers en la lluita per a garantir-se una de les places que donen accés a les places de play-off per a pujar. El BC Andorra haurà d’estar excels des del minut 1.

Però, no només a Valladolid hi haurà centrada l’atenció andorrana. A Burgos hi juga el Palència que sap que ha de guanyar sí o sí, si vol ser ell l’equip que pugi de forma directa a l’ACB. Una derrota castellana faria que el BC Andorra pogués permetre’s el luxe de perdre el seu partit i seguiria sent el líder. Per tant, aquest dissabte, tot el focus mediàtic estarà repartit entre Valladolid i Burbos.