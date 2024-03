Encamp: Avancem pregunta per la data de funcionament de l’aparcament del parc de l’Ossa

Josep Lluís Agudo i Marta Pujol (PS)

Els consellers d’Avancem (PS + Independents) al Comú d’Encamp, Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, han entrat dues preguntes a la sessió de Comú prevista per avui dimecres. En una d’elles es demana per la data d’inici per a poder fer ús de l’aparcament del parc de l’Ossa, ja que Pujol i Agudo recorden a la cònsol major que “una gran part de la població està preocupada” per la pèrdua de places de pàrquing a la parròquia arran de la supressió de les que hi havia a Terres Primeres i el del Balcó del Solà, entre d’altres.

Els consellers han demanat quan està previst que s’acabin les obres de l’aparcament de la Terra de la Coma Llarga; quins són els terminis previstos per a anar recuperant les places i si n’hi haurà prou per a donar un bon servei a la població del poble i als turistes, sigui amb turismes, autobusos o autocaravanes.

En una altra temàtica, Avancem (PS + Independents) també ha argumentat que el Comú va destinar 800.000 euros a adequar l’estadi de Prada de Moles perquè fos el camp del Futbol Club Andorra, que el projecte va fracassar ja que l’equip es va traslladar a l’Estadi Nacional i ara s’acaben els acords -sense encara una solució immediata- que permeten a l’FC Andorra jugar allà i, de retruc, al VPC Rugbi XV fer ús de Prada de Moles.

Pujol i Agudo han fet èmfasi de les declaracions del vicepresident i gerent de la Federació Andorrana de Rugbi, qui va mostrar públicament el seu malestar amb la cònsol major, la qual considera la màxima responsable de la situació actual que viu aquest esport. Per aquest motiu, Avancem pregunta si s’ha previst establir converses amb les federacions de rugbi i futbol o amb els principals clubs afectats i/o si el Comú s’ha ofert a col·laborar amb el Govern a fi de resoldre la problemàtica.