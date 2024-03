El Grup Andbank incrementa el seu benefici un 33% i assoleix un volum de negoci de 41.550 milions, un 21% més

La seu de l’entitat financera (Andbank)

Andbank, grup internacional especialitzat en banca privada, va tancar el 2023 amb un increment del benefici del 33%, per sobre dels 40 milions d’euros, i amb un volum de negoci de 41.550 milions d’euros, el que suposa un increment del 21%. La inversió creditícia va augmentar un 4%, fins als 3.225 milions d’euros i els actius sota gestió van créixer un 22% fins als 38.225 milions d’euros, es a dir, 7.084 milions d’euros més. La captació de nou negoci ha sumat 4.810 milions d’euros en actius sota gestió i la revalorització de les carteres dels clients 2.274 milions d’euros més de creixement.

El marge ordinari ha incrementat fins a 268 milions d’euros, un 18% més que l’any anterior. L’EBITDA (marge d’explotació abans d’amortització) va ser de 83 milions d’euros, un 44% més. Segons Manel Cerqueda Donadeu, President d’Andbank “aquest creixement es deu al dinamisme de l’entitat que prové de la nostra contínua cerca per a oferir sempre el millor servei als nostres clients”. En aquest sentit, Carlos Aso, CEO d’Andbank destaca que “hem assolit beneficis rècord a Espanya, Luxemburg i Mònaco i estem tornant a créixer significativament al mercat andorrà”.





Principals indicadors

Andbank va incrementar els seus recursos propis fins als 688 milions d’euros, situant les seves ràtios de solvència i liquiditat per sobre dels paràmetres exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea.

En aquest sentit, la ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 16,93% consolidat i un 29,25% a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR es va mantenir en 290%, quasi tres vegades per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100%, i la ràtio LTD (Loan to Diposit) es va situar en el 51%. Per altra part, la ràtio de morositat va descendir fins a l’1,3%, la més baixa del sector.





Aposta digital i innovació

Myandbank, el canal online d’Andbank a Andorra, va tancar l’exercici amb 13.800 clients i un volum de negoci de 95 milions d’euros, el que mostra la bona acceptació en el mercat andorrà de les solucions 100% digitals amb productes d’inversió de valor afegit i baixes comissions.

MyInvestor, el neobanc participat per Grup Andbank, AXA, El Corte Inglés i diversos family office, va assolir els primers beneficis de la seva història amb 2,4 milions d’euros, amb un volum de negoci de 4.373 milions d’euros i amb més de 220.000 clients. MyInvestor va tancar una ronda de 45 milions de capital el 2023 donant entrada així a nous accionistes de prestigi per a finançar el fort creixement del neobanc.





Compromís amb la societat

El 2023, Andbank va continuar reforçant la seva activitat en matèria de responsabilitat social corporativa i especialment en un dels seus eixos d’actuació: el suport a la recerca en la lluita contra el càncer. En aquest sentit, el Grup ha continuat donant suport al SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, a la Fundació FERO i a CRIS contra el Càncer.

Així mateix, durant l’any passat, Andbank va promoure diverses iniciatives amb ONG amb la finalitat de donar suport a institucions que operen en les comunitats en les quals el Grup desenvolupa la seva activitat.