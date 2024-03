L’oficina de turisme d’Escaldes s’amplia i es trasllada a un local de la plaça Santa Anna

Caseta de l’oficina de Turisme, a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany treballa per a reordenar la part alta de la parròquia i dinamitzar la zona. Dins d’aquest replantejament, la setmana que ve es procedirà a desmuntar la caseta de turisme ubicada a la plaça Santa Anna per a guanyar espai en aquesta zona i facilitar la mobilitat viària. El Comú està acabant d’ultimar els detalls del nou emplaçament, que serà més ampli i es mantindrà a la plaça Santa Anna amb l’objectiu d’oferir informació sobre la parròquia i el país en una zona emblemàtica d’Escaldes-Engordany i més còmode per als usuaris.

Pel que fa al calendari, el 2 d’abril es procedirà a senyalitzar les obres per a poder començar els treballs l’endemà. Es preveu que el desmuntatge duri un parell de dies i que la setmana del 8 d’abril ja es pugui fer la demolició de l’estructura i la retirada de residus. La caseta de turisme no és una estructura prefabricada, de manera que moure-la de lloc és més complex.

Malgrat això, s’ha pres la decisió de treure-la de la plaça per seguretat, ja que es tracta d’un encreuament complicat i la construcció dificulta la visibilitat i la circulació. A més, és un local petit, poc adequat per a atendre els usuaris, i la seva ubicació dificulta que la zona respiri i que s’hi puguin organitzar esdeveniments. En tot cas, i atenent el simbolisme de la caseta de turisme, la corporació estudiarà un nou emplaçament per a ubicar-la.

Els canvis s’engloben dins de la remodelació de la part alta de la parròquia i permetrà adequar el vial per a fer-hi l’entrada i la sortida del nou aparcament de la plaça de l’Església, que tindrà un centenar de places per a deixar els vehicles en una zona molt mancada d’estacionaments. La voluntat del Comú és potenciar i dinamitzar la part alta, en la qual també s’està treballant amb el projecte Caldes i, més endavant, inclourà també fer per a vianants el darrer tram de l’avinguda Carlemany, donant compliment a un altre dels compromisos contrets en el programa electoral.

Els detalls del nou emplaçament de l’oficina de turisme encara s’estan acabant de tancar, però es preveu que en uns mesos ja estigui en funcionament. Mentrestant, l’atenció al públic es farà a les dependències del Comú i s’anunciarà qualsevol canvi a través de la web i les xarxes socials de la corporació.