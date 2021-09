En vigor el nou codi de circulació amb sancions més elevades i la regulació dels patinets

Sancions més estrictes amb el nou codi de circulació que ja està en vigor. Multes que poden arribar als 400 euros per conduir fent servir el telèfon mòbil. El nou codi també regula els vehicles de mobilitat personal, com els patinets, que a partir d’ara no podran circular per les voreres i caldrà que disposin d’assegurança. Aquestes i altres novetats s’apliquen a partir d’aquest dijous 2 de setembre.