Encamp celebra la Diada de la Mare de Déu de l’Oratori aquest dissabte

La parròquia encampadana celebra aquest dissabte la Diada de la Mare de Déu de l’Oratori. Com cada primer cap de setmana de setembre, l’Oratori de les Bons serà l’escenari d’una de les tradicions més arrelades de la parròquia. La jornada començarà a les 11 h amb una pregaria a la Mare de Déu, seguida de la tradicional cantada de goigs i d’una ofrena floral.

L’Oratori de les Bons se situa a la part alta de la zona de les Bons, a l’inici de l’antic camí ral de Canillo. Segons explica la llegenda, el van construir tres pagesos durant el segle XIX fruit d’una promesa que van fer a la Mare de Déu.

Antigament, quan la carretera no existia, en el punt on s’ubica actualment l’Oratori començava el tram més dur del camí ral en direcció a Meritxell i Canillo, per la qual cosa els vianants aprofitaven per descansar i resaven una salve a la Mare de Déu. Precisament, quan tres pagesos transitaven dit camí van ser sorpresos per una tempesta molt forta, i de la por que van passar van prometre a la Mare de Déu que si se’n sortien li farien un oratori.