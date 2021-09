Una marxa popular a les set parròquies per substituir la Cursa del dia de l’Esport per a Tothom

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha presentat la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física 2021. L’esdeveniment ve a substituir la tradicional i multitudinària Cursa Popular del dia de l’esport per a tothom, que per segon any consecutiu, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, no es pot celebrar. “La iniciativa impulsada enguany és fruit de la feina transversal de diversos ministeris amb l’objectiu de promoure entre la població l’activitat física i els estils de vida saludable”, tal com ha ressaltat Riva.

En aquesta mateixa línia, Riva ha explicat que la iniciativa reprèn els punts marcats al projecte de Govern, Horitzó23, i també fruit de la declaració de l’Esport com a sector d’interès nacional.

La presentació de la campanya s’ha celebrat aquest dijous al matí al Poliesportiu d’Andorra i ha comptat amb la participació de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, i la cònsol menor d’Ordino en representació dels 7 comuns, Eva Choy.

Les diverses activitats plantejades, totes seguint els criteris sanitaris establerts, es desenvoluparan enguany al llarg de dues setmanes, del 20 de setembre al 3 d’octubre, sota el lema ‘Mou-te per la teva salut’. La principal novetat d’enguany és la celebració d’una marxa popular de 3 quilòmetres que se celebrarà de manera lliure durant el cap de setmana del 2 i 3 d’octubre a cadascuna de les set parròquies. Amb aquesta iniciativa Choy ha apuntat que “impulsem l’esport i evitem les aglomeracions coordinar l’activitat de manera separada, a l’aire lliure i amb circuits adaptats per a tothom”.

Així, la setmana del 27 de setembre al 3 d’octubre s’iniciarà amb activitats d’esport per a tothom amb la col·laboració dels 7 comuns i centrada a recordar a la ciutadania la importància de la pràctica regular d’activitat física per a la salut. De dilluns a divendres els comuns proposaran diferents activitats a les seves parròquies.

Una altra de les novetats importants d’enguany és l’impuls d’activitats inclusives i centrada en els col·lectius vulnerables i malalties de risc. “L’objectiu és emfatitzar que tots podem fer activitat física i donar visibilitat a les associacions”, ha explicat Pallarés. Les activitats se celebraran durant la setmana del 20 al 26 de setembre i hi participaran les següents associacions: AMIDA, ADVAA, AUFARE, ALBATROS, AUTEA, ASDA, Fundació Privada Tutelar, TRANA-EM, AMMA i ASSANDCA. A més, també s’ha treballat un decàleg de consells i recomanacions d’activitat física adaptats a les necessitats especials dels diferents col·lectius.

Tal com ha destacat la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, totes les activitats proposades segueixen línies establertes per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que recomana fer activitat física cada dia per prevenir i reduir les malalties cardiovasculars. En aquest sentit Mas ha apuntat que “cal que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i donades les circumstàncies actuals és més important que mai moure’s i evitar el sedentarisme”.

Samarreta commemorativa i més activitats

Amb la voluntat d’implicar el màxim nombre de persones possibles i seguint la tradició d’anys passats, enguany també es posa a la venda la samarreta i mascareta solidària, amb el patrocini i col·laboració del centre comercial Illa Carlemany. Els obsequis tindran un cost simbòlic d’1 euro per a la participació a les 7 marxes populars de les parròquies (fins a esgotar existències). Aquesta aportació solidària anirà íntegrament destinada a les associacions que participen en la campanya.

La inscripció a la cursa i l’obtenció de la samarreta es podrà fer a través de la pàgina web http://www.esport.ad entre el 6 de setembre i el 2 d’octubre.

De manera paral·lela, s’ha convidat al Clúster d’Esports perquè les empreses privades del sector esportiu puguin també participar d’aquesta setmana proposant accions i fent promoció de la campanya. A més, està prevista la realització d’una taula rodona ‘Parlem de salut! Juga net i digues NO al dopatge!’ amb la col·laboració de l’AGAD; l’impuls d’una enquesta de l’Observatori amb el CRES per estudiar els efectes de la COVID-19 sobre la pràctica d’activitat física i la celebració d’una exposició d’imatges de la campanya al centre comercial l’illa Carlemany de l’11 al 17 d’octubre.