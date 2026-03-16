Quatre turistes arrestats per possessió d’estupefaents

In: Successos
Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Aquesta darrera setmana, quatre persones van ser detingudes per accedir al país trobant-se en possessió de drogues. Es tracta de dos turistes de 46 i 53 anys arrestats dilluns, un al matí a la frontera francoandorrana i, l’altre, a la tarda a la frontera del riu Runer, amb 1,2 i 4,3 grams de cocaïna respectivament.

Per altra banda, durant aquest passat cap de setmana, dos turistes més de 35 i 36 anys van ser controlats a la frontera del riu Runer amb 2,67 grams de cocaïna; 0,87 d’MDMA; 0,5 de ketamina i 4,5 de marihuana.

[do_widget id=category-posts-pro-64]