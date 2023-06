Joan Vinyes viatja a Zandvoort aspirant a tot

Joan Vinyes al volant del seu Porsche (FotoEsport)

El pròxim cap de setmana (dies 23, 24 i 25), Joan Vinyes tancarà la variada marató de proves disputades durant el mes de juny, situant-se al volant del Porsche Carrera Cup – Baporo Motorsport per a “barallar-se” per un lloc entre els millors de la categoria PRO-AM de la PCCB 2023, en el circuit de Zandvoort (Països Baixos).

Serà el tercer meeting (3 de 6) de la prestigiosa competició en la qual es produeix una barreja interessant d’interessos. Mentre que els pilots més joves (la majoria) busquen un trampolí cap a campionats més exigents, uns altres posen sobre la pista tota la seva experiència i en cap moment descarten la possibilitat de lluitar per guanyar. En qualsevol cas la mescla, a vegades, és explosiva i la igualtat queda reflectida en les provisionals del campionat i en alguna bandera vermella que els comissaris han de mostrar per motius obvis.

El pilot andorrà es mostra amb confiança davant la visita a un dels santuaris de l’automobilisme europeu, segons Joan: “És un traçat en el qual vaig competir per primera vegada a la fi del 2022 i en el qual, d’inici, em vaig sentir molt còmode. El repte serà seguir en aquesta línia i escurçar les diferències que ara mateix ens separen del líder de la provisional”.





Zandvoort, un traçat octogenari amb característiques molt particulars

El traçat de la costa de la Mar del Nord, amb 4.259 metres de longitud té com a zona més ràpida (es podria dir que única zona ràpida), la impressionant recta de meta. En la zona restant de l’escenari holandès es distribueixen els 14 revolts (10 a dreta i 4 a esquerra) que dibuixen el traçat.

El recorregut avalat per l’ídol local, Mark Verstappen, doble campió del món de Fórmula 1, va ser elogiat per Vinyes al final del meeting 2022: “És un traçat espectacular, per la dificultat m’ha recordat al del Jarama”, van ser algunes de les seves opinions en baixar del podi.





Coincidir amb el DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), entre d’altres, comporta un canvi notable del timing horari

En aquesta tercera cita de la Porsche Cap Benelux 2023, Vinyes tindrà el primer contacte amb la pista el divendres (dia 23), en la disputa dels entrenaments lliures que, en aquesta ocasió tindran una sola mànega d’1 hora de durada (entre les 14.50 i les 15.50 hores).

La jornada del dissabte (dia 24) serà especialment dura. A partir de les 8.45 hores s’iniciaran els 35 minuts d’entrenaments oficials. Sens dubte, un dels moments crítics en qualsevol meeting.

Amb tot, la dificultat d’aquesta segona jornada a Zandvoort tindrà continuïtat a partir de les 15.05 hores, moment en el qual es donarà la sortida a la primera carrera de la PCCB. En aquesta ocasió es manté en 30 minuts, el temps en què la nombrosa graella del certamen esmentat lluitarà pels llocs d’honor de les diferents categories.

L’apartat 100% competitiu d’aquest tercer “round” de la PCCB 2023, es tancarà amb la disputa de la segona carrera (diumenge dia 25) també programada a 30 minuts. L’inici es donarà a les 16.30 hores.





Llimar diferències amb el líder de la provisional (Sacha Norden), l’objectiu a Zandvoort

Vinyes es desplaça als Països Baixos amb la clara intenció de continuar la lluita pel triomf entre els Pro-AM en la PCCB 2023. En els dos primers meetings (quatre carreres) els triomfs han quedat repartits: el britànic Aaron Mason, l’únic que ha repetit a l’esglaó més alt del podi i el pilot de Baporo Motorsport, que ha estat en el podi dels dos circuits precedents i qui sembla disposat a fer un pas al capdavant en un escenari en el qual ja sap el que és guanyar.

“Tinc confiança en continuar progressant en un campionat cada vegada més professional. La majoria dels nostres rivals han fet test enguany en els traçats en els quals es disputen les carreres. És a dir, arriben als circuits amb “treball avançat” i això sense cap dubte té conseqüències quan competeixes en traçats tan exigents com la PCCB”. Eren les paraules de Vinyes abans de partir cap a Zandvoort, a més deixava clar que: “No hi ha grans diferències i encara tot és possible. No em dono per vençut ni molt menys, tenir un ritme competitiu és important, però no cometre errors i arriscar en moments concrets pot ser l’estratègia a seguir”.





Classificació provisional de la Porsche Carrera Cup Benelux 2023 (després dels meetings de Spa i Hockenheim)

1. Sacha Norden, 82 punts, 2. Aaron Mason, 71 p., 3. Joan Vinyes, 60 p., 4. Didier Glorieux, 56 p., 5. Segastien Lajoux, 49 p.

Així doncs, divendres que ve (dia 23) començarà la que serà la seva última competició abans de la parada per vacances. A partir de les 14.50 hores sortirà a la pista per a començar a adaptar la informació adquirida l’any passat a l’estat actual del traçat i a unes condicions climatològiques que seran la dificultat atípica del cap de setmana.