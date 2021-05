Títol: En Gripau i en Gripere són amics; En Gripau i en Gripere van plegats

Escriptor/a: LOBEL, Arnold

Editorial: EntreDos

Edat: primers lectors

Arnold Lobel (1933-1987) fou un escriptor i il·lustrador americà que esdevingué un dels grans referents de la literatura per a infants del segle XX. Les seves obres segueixen sent fites del tot vigents, i del tot brillants, en el camí dels lectors d’aquest segle, cosa que podem comprovar en una nova traducció i edició de dos reculls de contes protagonitzats per en Gripau i en Gripere –en l’edició anterior de 1989, publicada per Alfaguara, foren batejats com a Gripau i Gripou–. Ens la brinda una nova editorial, EntreDos, i suposa una estrena excel·lent i una ferma declaració d’intencions. Tant l’edició com la traducció de Jordi Ainaud són molt acurades, aspectes que s’entrelluquen, per exemple, en l’aspecte formal i en aquest rebateig d’un dels protagonistes.

Arnold Lobel és un mestre admirat perquè trena un precís diàleg entre text i il·lustració, i per la creació de personatges entranyables que ens mostren un ésser humà proper, humil i sincer, sense estridències ni focs d’artificis. Això sí, sempre ho porta a terme a través d’animals humanitzats.

En aquest sentit, en Gripau i en Gripere són dos personatges paradigmàtics. Viuen situacions i peripècies quotidianes que van construint i mostrant al lector alguns d’aquells petits gestos essencials que conformen una amistat. La seva relació és fresca i profunda, amb una gran empatia i comprensió entre tots dos, amb una gran sinceritat que es mostren tot dient-se les coses i confiant-se les confidències…

Tot i anar vestits, a través de cada història Lobel ens despulla en Gripau i en Gripere i ens mostra, d’una manera delicada i subtil, les seves pors, les seves febleses, els seus anhels i els seus somnis, que són semblants als de qualsevol persona.

En Gripau i en Gripere tenen molts ingredients per convertir-se en amics per sempre, i les seves històries ja han esdevingut imperdibles.

Per Pep Molist. Clijcat / Faristol