L’Ajuntament de la Seu rep 208 sol·licituds d’ajuts a empreses i autònoms

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha exhaurit aquest dilluns el període extraordinari de presentació de sol·licituds de les dues línies de subvencions orientades a pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19 i, concretament, de l’aturada d’activitat que va causar l’estat d’alarma decretat a l’inici de la pandèmia, al llarg de la primavera d’aquest any 2020.

El consistori ha informat avui dimarts que en aquest període ha rebut un total de 208 sol·licituds. D’aquestes, la gran majoria (184) corresponen a empreses i autònoms que durant l’estat d’alarma es van veure obligats a cessar completament la seva activitat. Els 24 restants demanen ajut perquè en aquest període van patir una reducció significativa de la seva facturació habitual.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha previst per a aquestes dues línies de suport una partida extraordinària de 300.000 euros. La quantitat forma part del paquet de mesures per reactivar la ciutat a nivell econòmic i social i que en total suma prop d’1.100.000 euros.

Aquest pla va ser consensuat per l’equip de govern (Junts i ERC) i pel primer primer grup de l’oposició (Compromís) i d’aquesta manera va ser aprovat al ple municipal amb el suport de 15 dels 17 regidors del consistori. També s’hi preveu d’altres línies de suport com ara l’assignació d’ajuts a persones que estiguin en situació d’atur o ERTO arran de la pandèmia i que es poden gastar tot consumint en comerços de la Seu, per ajudar alhora a generar activitat als negocis de la ciutat.