Hola a tots els meus benvolguts lectors. Em va tocar la loteria. 10 dècims amb 400.000€ cadascun. He decidit repartir una quantitat amb tots aquells que soleu seguir-me i fer comentaris en el meu web.

Vull repartir part d’aquesta alegria amb tots els meus seguidors. La felicitat és immensa. Encara que ara les coses es veuen diferents, sí que sé el que no vull en la meva vida.

També tinc clar quines coses m’agradaria fer. No deixaré d’escriure, ni de motivar a la gent. Però ara a més ho faré dedicant més temps a escriure llibres. La meva alegria gran quantitat de vegades ha provingut dels vostres comentaris, de saber que les meves paraules us servien i ajudaven.

El major èxit en els meus llibres ja publicats l’he sentit no perquè agradaven sinó perquè servien a aquell que els llegia.

Sincerament pensant-ho fredament no necessitava molt més del que ja tinc. Aquesta quantitat de diners només ajuda a no haver de preocupar-se més pels propis diners. Saber que no cal preocupar-se pels diners t’allibera per a pensar que vols fer amb la teva vida.

M’adono que per sort no és una mala vida la que tinc. Que els diners no em sobraven però tampoc em faltaven. Potser és el moment de recordar-vos que aquest article l’he escrit el 28 de desembre dia dels sants innocents. I que tal vegada no fa falta que et toqui la loteria per a plantejar-te que vols fer en la teva vida.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.