Propera Parada: Granada

Aquesta ciutat espanyola, està catalogada com una de les més boniques d’Europa i té el segon monument més visitat d’Espanya després de la Sagrada Família de Barcelona. El riu Darro divideix els seus pujols i el seu territori en dues zones, la del pujol de San Cristóbal a l’esquerra, i el de Sabika, a la dreta, que és on es situa l’Alhambra.

Si bé és una ciutat que es pot recórrer perfectament a peu, està molt ben comunicada pels autobusos de línia i el metro, per la qual cosa es pot anar de punta a punta de la ciutat sense cap tipus de problema.

Malgrat haver-hi tants llocs a visitar, alguns imprescindibles que no pots deixar de conèixer són:

ALHAMBRA

Monument per excel·lència i de visita obligada, si desitges visitar-la, convé comprar les entrades amb antelació, perquè solen esgotar-se fàcilment. El seu preu és de 14 euros per als adults i comprèn la visita tant als Palacios Nazaríes, com a l’Alcazaba i als Jardines del Generalife. Si bé, també hi ha altres opcions d’entrades individuals per a cadascun dels recintes. L’Alhambra és un majestuós palau en el qual s’allotjava el monarca nassarita i tota la seva cort. El seu nom prové del nom àrab “el castell vermell”. El seu estil és andalusí i compta amb nombrosos patis i jardins. En el seu interior alberga la pinacoteca de la ciutat, un museu d’art andalusí i un antic convent convertit en l’actualitat en Parador Nacional. Per això, a la seva visita li hauràs de dedicar almenys tot un matí si vols contemplar-la en profunditat. Té diferents vies d’accés: La Puerta de las Granadas, la de la Explanada, la de las Armas, la de los Siete Suelos i la Puerta del Vino, cadascuna d’elles més espectacular.

SACROMONTE

És el barri més característic juntament al d’Albaicin. Actualment està pràcticament habitat per la comunitat gitana, però sens dubte, val la pena recórrer els seus carrers per a poder veure alguna de les seves “cases-coves”. També és un lloc idoni per a assistir a un espectacle flamenc, ja que n’hi ha molts en aquesta zona. Un d’ells, es fa a la Cueva del Rocío. Fundada en els anys 50 per la família Maya, una de les més conegudes en l’art flamenc. Per un preu de 23 euros inclosa consumició, pots gaudir d’un espectacle d’uns 45 minuts. També hi ha opcions amb sopar per uns 55 euros que, fins i tot, inclouen el transport.

ALBAICIN

Un dels barris amb més essència musulmana de tota la ciutat. En ell a més, podràs anar de tapes i comprar alguns dels molts records de la ciutat, ja que està replet de botigues d’artesania, regals i teteries.

BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS

Situada al carrer del mateix nom, aquesta basílica d’origen barroc és una de les més espectaculars del món. La visita, a un preu de 5 euros, no només comprèn audioguia, sinó que a més permet pujar al Camarín, una sala de tonalitats daurades i formes barroques, on es troba una urna amb les restes del Sant. Dins de l’urna, en un petit cofre, algunes de les seves relíquies, entre les quals destaca el crucifix que portava a les seves mans en el moment de morir.

LA MADRAZA

Es tracta de la primera universitat amb la qual va comptar la ciutat de Granada. Si bé el seu aspecte exterior pot passar desapercebut, en el seu interior hi ha una sala amb art Mudèjar i un pati oratori àrab que val la pena visitar. Preu: 2 euros.

PASEO DE LOS TRISTES

Realment de nom Paseo del Padre Monjón, és un dels principals carrers de Granada. Empedrat, i paral·lel al Riu Darro, aquest passeig està replet de bars, hotels i botigues d’artesania. A més condueix a alguns dels principals barris de la ciutat, com Albaicin, Sacromonte i a una de les entrades de l’Alhambra.

MIRADOR DE SAN NICOLAS

Un dels miradors més bonics de la Ciutat, ofereix una vista espectacular de l’Alhambra, per la qual cosa es recomana visitar de nit. Situat en el barri d’Albaicin, es pot arribar o caminant, o amb les línies d’autobusos C31 i C32. Malgrat sigui molt esgotador pujar-lo a peu, pels seus carrers empedrats i empinats, valdrà la pena, i molt.

LA CAPILLA REAL

Sens dubte un dels monuments preferits pels turistes. Aquest complex comprèn la Catedral de Granada, l’Església del Sagrari i el Saliente de l’antiga Llotja. La capella es va construir per ordre dels Reis Catòlics que la volien per a enterrar allà les seves restes, i així es va fer. En ella estan enterrats no només Isabel i Fernando, sinó també la seva filla Juana la Loca i el seu marit, Felipe el Hermoso. Si bé en l’antiguitat també s’havien situat altres tombes com la de la família de Carles V, amb posterioritat es van portar a l’Escorial. Però no només val la pena veure aquesta joia per la història que conté, sinó per la majestuositat dels sepulcres. Preu: 5 euros.

A part dels monuments històrics, la gastronomia també és un autèntic plaer a Granada, i encara que hi ha molts restaurants on val la pena fer una parada com LAS TOMASAS O EL HUERTO DE JUAN RANAS (amb fabuloses vistes a l’Alhambra i una típica carta de cuina andalusa), el més típic a Granada és anar a tapejar. Els millors carrers per a fer-ho són entre altres, El Realejo, el carrer Navas, el Paseo de los Tristes o el Campo del Príncipe.

No deixis tampoc de provar a Ysla, els Piononos de Santa Fe, típic dolç de Granada

Per Eva Remolina