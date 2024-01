Els U19 de l’EEBE, al gegant de Passo San Pellegrino i a l’eslàlom de Nova Ponente

L’esquiador Àlvar Calvo en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

Els U19 de grup EEBE han disputat aquest dissabte dues curses. A Passao San Pellegrino han competit un gegant i a Nova Ponente un eslàlom. Avui, en cap dels dos llocs, els EEBE U19 han aconseguit millorar punts FIS, però sí que han estat a prop de fer-ho amb unes curses que han mostrat el seu esquí.

Al gegant de Passo San Pellegrino, Marc Fernández ha estat 25è amb +2.63 del guanyador, l’italià Tommy Lochmann (1.50.05). Fernández ha marcat 70.09 punts FIS, a prop dels 62.77 actuals. Per la seva part, Maià Font i Martí Llort no han pogut completar la primera mànega.

A l’eslàlom de Nova Ponente, Àlvar Calvo ha entrat al top10 amb la 8a posició, a 1.56 del guanyador, l’italià Tommaso Olcese (1.31.25), i marcant 45.71 punts, fregant els actuals 42.76. Igualment, Nico Daban ha estat 55è, amb 119.15 punts, que tampoc han estat suficients per a millorar els actuals 107.39 en la disciplina, però que han estat a prop. Per la seva part, Pirmin Estruga no ha completat la primera mànega.

Demà diumenge, tant a Passo San Pellegrino com a Nova Ponente, continuen les curses amb un gegant i un eslàlom, respectivament.