Àxel Esteve entra als punts de la Copa d’Europa a l’eslàlom de Berchtesgaden

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve, en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

Avui dissabte ha estat el dia en el qual, Àxel Esteve, s’ha retrobat amb els punts de Copa d’Europa. Ha estat a Berchtesgaden (Alemanya), on ha finalitzat 29è i ha sumat, per tant, dos punts de Copa d’Europa. L’andorrà, que a la primera mànega havia marcat el 32è temps -havia acabat 30è en baixar ell però finalment va ser superat per només dos corredors dels que sortien per darrera d’ell-, a la segona ha estat sòlid com per a acabar 29è, finalment a 3.40 del vencedor, que ha estat el noruec Eirik Hystad Solberg amb 1.45.57.

La segona mànega d’Esteve, en què ha estat el 17è crono i, fins i tot, al primer sector se situava amb el 9è temps, ha esta clau per a aconseguir entrar a la zona de punts. Esteve ha sumat 2 punts de Copa d’Europa. “Ha fet una molt bona primera meitat de la segona mànega amb aquest 9è temps al primer sector”, ha explicat Greg Ribotto, entrenador.

Per la seva part, Àlex Rius, que estava esquiant per a estar entre els 35 o 40 a la primera mànega, ha caigut abans d’arribar a meta i no ha pogut completar la cursa.

Demà diumenge es disputa un segon eslàlom d’aquesta Copa d’Europa a Berchtesgaden amb Esteve i Rius a la sortida.