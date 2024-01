Cande Moreno té bones sensacions però no acaba el descens a Zauchensee

L’esquiadora andorrana Cande Moreno (Christophe Pallot Agence Zoom)

Avui dissabte, dia 13 de gener, s’ha disputat la segona de les tres curses programades a la Copa del Món de velocitat de Zauchensee (Àustria). L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, no ha pogut completar el descens tot i estar fent un bon esquí i tenir bones sensacions.

L’andorrana ha quedat fora quan ha entrat a la zona del bosc i en un dels revolts ha entrat massa directa i, per sort, ha aconseguit controlar la situació per a no fer un recte contra la tanca. El seu esquí fins el moment estava sent bo, amb un primer sector en què se situava amb el 21è temps i, fins i tot, el millorava amb el 19è temps al segon sector. Al tercer sector marcava el 27è crono, per a després entrar una mica passada a una porta i perdre la línia i saltar-se la següent porta, quedant, d’aquesta manera, fora de cursa.

Després d’aquest descens, que avui ha guanyat la italiana Sofia Goggia amb 1.46.47, demà diumenge hi ha previst un supergegant, el segon després del disputat el divendres a aquesta Copa del Món de Zauchensee. Cande Moreno va ser 50a el divendres al supergegant. Demà la cursa sortirà una mica més amunt que la primera.

Cande Moreno, esquiadora: “Una llàstima, perquè m’he notat bé, per fi he tornat a tenir bones sensacions sobre els esquís, a tenir confiança, i crec que era un bon dia per a fer un bon resultat. He esquiat bé i és positiu perquè estem anant en la bona direcció. Poc a poc estic tornant al meu nivell, que últimament m’estava costant una mica. És una llàstima no haver acabat avui. He comès una errada, en un lloc que no perdona, i estava anant directa contra la tanca i he aconseguit frenar per a no anar-me’n contra la tanca. És una altra carrera sense acabar i no estic contenta, però venint d’on venia, sense confiança i que no em notava còmoda, crec que estic aconseguint tornar al meu nivell d’esquí i això és bo. Demà, al supergegant, sortirem més amunt que el d’ahir i espero que aquesta vegada encertem més en l’elecció del material i poder jugar les meves cartes”.

Simon Bastelica, entrenador: “Avui ha sortit bastant ràpida a la part de dalt. Estava anant a bon ritme i amb bones actituds i bé, però després, quan va amb molta velocitat és més complicat gestionar-ho, i a un revolt més estratègic ha recolzat massa aviat i li ha faltat una mica de direcció i amb la velocitat i el moviment de terreny no ha pogut agafar la porta i se n’ha sortit. Hi ha coses bones avui, i coses també per treballar. Demà, supergegant”.