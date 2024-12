Els socialdemòcrates encomanen al Govern la creació d’un programa per a la compra del primer habitatge

Els socialdemòcrates, Pere Baró i Susanna Vela (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 21 esmenes al Projecte de llei del Pressupost per a l’exercici 2025. Els socialdemòcrates reclamen que la indexació definitiva de les pensions i de tots els salaris es faci tenint en compte l’IPC, amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de poder adquisitiu. La presidenta suplent del Grup Parlamentari, Susanna Vela, i el conseller general Pere Baró han destacat aquest dilluns, en roda de premsa, que s’encomana a Govern la creació d’un programa per a la compra d’un primer habitatge per tal de facilitar l’accés “a la propietat i poder alliberar pisos de lloguer, evitant el daltabaix que es podria crear l’any 2027 quan la mesura de bloqueig dels lloguers arribi a la seva fi”.

En aquest sentit, la proposta socialdemòcrata és subvencionar el 30% de la compra d’un habitatge. Dita subvenció gravaria l’immoble adquirit de manera que en cas de transmissió s’hauria de retornar sense interessos al Govern i amb l’excepció de retorn en cas d’herència. El 70% restant provindria d’un préstec bancari negociat per Govern amb les entitats financeres per aquest tipus d’operacions (amb un tipus fix durant el primer període del 2% i d’un de variable amb un diferencial establert a Euríbor +0,50% a retornar entre 20 i 30 anys.

Així mateix, els socialdemòcrates proposen la creació d’un fons per a l’impuls del turisme que serveixi per a fer accions per a la desestacionaltizació del turisme, així com un programa de subvencions per a la formació dels sectors turístics, “que ha de servir com a garantia per a l’excel·lència dels serveis”. Així mateix, un terç de la recaptació anual del Fons anirien destinats a un Fons Verd per a impulsar la transició energètica i del canvi climàtic.

El Grup Parlamentari també ha incorporat reclams que ja ha fet anteriorment com que les retribucions que es perceben per pensions de viduïtat no estiguin subjectes a l’edat del cònjuge supervivent -com succeeix actualment-, sinó a la cotització de la persona difunta i tornen a recordar que eliminar aquesta discriminació és una de les recomanacions de la CEDAW fixades a l’estudi “Observacions finals sobre el quart informe periòdic d’Andorra”. Així mateix, les esmenes presentades també inclouen la consideració que les prestacions familiars siguin un dret contributiu i no una mesura d’assistència social, tenint en compte la baixa natalitat i fecunditat al país i el finançament públic als sindicats per tal que aquests s’enforteixin i puguin ser un interlocutor representatiu i capacitat perquè es tradueixi “en un diàleg social amb garanties en què les tres parts concorrin des d’un plànol d’igualtat real i efectiva”.

Vela i baró també han explicat que altres esmenes al Projecte de llei del pressupost 2025 són modificar el pressupost d’Andorra Telecom per tal de tenir una afectació directa en la baixada de tarifes per a famílies i petits empresaris; i que la situació de les persones jubilades per l’Administració Pública s’assimili a les que cobren una pensió de jubilació d’un sistema de seguretat pública, les quals continuen cotitzant a la CASS fins a arribar a l’edat de jubilació per a les dues branques. En aquest sentit, s’exposa la possibilitat que sumat l’import de les dues cotitzacions (treballador per compte propi i assalariat) s’anul·li l’efecte reductor previst en aquest article; entre altres.

Pel que fa a les esmenes de supressió, els socialdemòcrates volen que s’eliminin del text, tot i estar-hi a favor, aquelles propostes que no tenen afectació financera, com són la disposició final segona -sobre la Unió temporal d’empreses-; la disposició final catorzena -sobre el termini per a constituir l’adopció-; la disposició final quinzena -sobre la modificació de la Llei del Codi de Procediment Penal-; la disposició final setzena -relativa als reagrupaments-.