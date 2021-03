Els Reis d’Espanya arriben demà a Andorra en visita oficial

El ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha donat detalls de la visita oficial que faran els Reis d’Espanya els dies 25 i 26 de març, la primera d’aquest rang per part del paí veí del sud i que s’emmarca en la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern de la qual Andorra n’és amfitriona. Els Reis viatgen acompanyats de la ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyola, Arancha González Laya.

Així, Ses Majestats seran rebuts pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, el representant del copríncep francès, Patrick Strozda, el cap de Govern, Xavier Espot, i la Síndica General, Roser Suñé. Seguidament, visitaran el Comú d’Andorra la Vella, on els rebrà la cònsol major, Conxita Marsol.

Durant la tarda, la Reina es reunirà amb la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el Rei visitarà les dependències de l’Executiu a l’edifici Administratiu, on mantindrà una reunió privada amb el cap de Govern i després hi haurà una trobada institucional entre ambdues delegacions. El primer dia de visita oficial clourà amb el sopar ofert pels Coprínceps a un hotel de la capital.

Pel que fa al divendres, els reis d’Espanya visitaran el Col·legi espanyol María Moliner i al conjunt arquitectònic romànic de Santa Coloma i l’Espai Columba amb la ministra Sílvia Riva. Finalment, es desplaçaran a Ordino, on hi ha previst el dinar ofert pel cap de Govern a l’era de Casa Rossell, i una visita a la casa-museu d’Areny Plandolit.

Protocol sanitari durant la visita per evitar la propagació del virus

El ministeri de Salut ha aprovat el protocol per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 entre els assistents i durant tota la visita oficial. Així, les delegacions i els professionals acreditats per a la cobertura dels actes han de presentar una prova PCR/TMA negativa realitzada 48 hores abans de l’esdeveniment com a màxim. A més, durant el desenvolupament de la visita és obligatori l’ús d’una mascareta FFP2 i mantenir la distància interpersonal.

Finalment i pel que fa a l’afectació viària, únicament es tallaran les vies en els moments concrets del pas de la comitiva. Així, es preveu que el carrer Príncep Benlloch estigui tallat entre la Baixada del Molí i la Plaça Rebés el dia 25 entre les 12 i les 13 hores i el carrer Prat de la Creu en sentit sud, entre la plaça de la Rotonda i la rotonda de Tobira entre les 17 i les 18.30 hores. El dia 26 poden haver-hi afectació puntual davant del Col·legi María Moliner de la Margineda i l’església de Santa Coloma.

S’han acreditat 35 mitjans de comunicació entre nacionals, espanyols i francesos. La cobertura de la visita estarà adaptada a la situació sanitària. Ràdio i Televisió d’Andorra oferirà en directe la retransmissió de la visita a la Casa de la Vall i el Comú d’Andorra la Vella. A través de les vies oficials del Govern es publicaran imatges de les dues jornades de la visita.