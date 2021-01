El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha afirmat que en els pròxims dies es rebran 2.000 dosis de la vacuna de Covid-19 de Pfizer des d’Espanya que s’administraran, en dues vegades, a un total de 1.000 persones.

Així, primer es vacunaran tots els residents dels centres sociosanitaris que no tinguin anticossos. En aquest primer torn d’un miler de persones també es vacunaran els treballadors dels centres sociosanitaris, així com gran part del personal sanitari del SAAS que no tinguin anticossos.

El ministre ha recordat que la vacuna serà voluntària per a tots els ciutadans del país.

“Tots tenim una responsabilitat en vacunar-nos”, ha indicat Martínez Benazet, que ha emfatitzat que el fet de vacunar-nos és “per protegir-nos i protegir els altres, així com per tallar la cadena de transmissió del virus”.