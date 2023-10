Els problemes de telefonia de dimarts eren deguts a una intervenció programada

Un telèfon mòbil (arxiu/iStock)

Ahir dimarts, als voltants de les 15 hores, Andorra Telecom va experimentar una incidència en els serveis de veu de la telefonia fixa i mòbil que va afectar una gran part dels usuaris a tot el país. Aquesta incidència es va produir com a resultat d’una intervenció programada que va provocar un desalineament entre els dos equipaments essencials que donen suport als serveis de telefonia, afectant la redundància entre els serveis de telefonia fixa i mòbil.

L’impacte d’aquesta incidència va ser experimentada per la majoria dels usuaris que van intentar trucar amb els seus telèfons fixos i mòbils durant el temps que va durar la incidència.

Tot l’equip tècnic de l’operadora es va bolcar per a resoldre la incidència el més ràpidament possible. En menys d’una hora, els serveis van començar a ser restaurats gradualment. Els números d’emergència, els números curts i els serveis de centraleta per a empreses SIP-T, no van ser totalment restaurats fins a les 18 hores del mateix dimarts.

Durant la tarda d’ahir, Andorra Telecom, va treballar en contacte directe amb els cossos d’emergència per a avaluar alternatives i mesures que poguessin donar la millor resposta durant el temps de restabliment del servei.

El servei d’internet sobre fibra òptica no es va veure afectat en cap moment.

La intervenció que va provocar la incidència és, una més, del miler d’intervencions, que la companyia executa anualment sobre les seves plataformes per a implementar millores a la xarxa.

Des d’Andorra Telecom es vol expressar la més sincera disculpa per les molèsties i interrupcions de servei que això va causar als seus clients i clientes.