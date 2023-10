En marxa les noves millores de bus entre Andorra i la Seu

Les millores en el servei d’autobús Andorra – la Seu han entrat en vigor aquest dimecres (SFGA)

Més freqüències d’autobusos, abonaments més barats i serveis exprés. Aquestes són algunes de les principals millores que els usuaris del servei de transport públic, que connecta amb autobús Andorra i la Seu d’Urgell, ja poden gaudir des d’aquest mateix dimecres, 4 d’octubre. La nova autorització per a explotar la línia, que el Govern va validar fa poques setmanes, permet seguir els punts estratègics de l’Executiu per a “prioritzar l’establiment d’una bona connexió amb els territoris de l’entorn i el reforç continuat en el desenclavament del país”.

“La línia que connecta amb la Seu és estratègica per a Andorra i, per aquest motiu, l’hem volgut potenciar, rebaixant el cost i impulsant una major freqüència”, ha explicat el secretari d’estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. Per la seva part el conseller delegat del grup Hife, José Maria Chavarría, ha ressaltat que també es posa en marxa un abonament compartit entre les dues companyies que exploten la línia amb la voluntat de facilitar l’ús del transport públic per a la ciutadania sense haver de discriminar per comboi.

Les novetats permeten duplicar les freqüències actuals, posant un bus cada 30 minuts i, a més, es suma amplitud horària a l’inici i al final del servei. El servei entre Andorra i la Seu d’Urgell s’iniciarà cada dia a les 7:00h del matí i finalitzarà a les 21:30h (excepte els diumenges i festius quan el darrer bus que sortirà d’Andorra ho farà a les 21:30h). El servei també amplia horaris de la Seu d’Urgell cap a Andorra amb el primer bus a les 6:30h i l’últim a les 21:30h de dilluns a dissabte (els diumenges i festius, començarà a les 7:00h i acabarà a les 21:30h).

Tot plegat suposa arribar als 30 viatges per dia, lluny dels 14 que s’oferien abans pel servei de dilluns a dissabte. A més, i per a donar resposta a aquells usuaris que busquen una connexió exprés en hores punta, també es preveu oferir 5 serveis llançadora en cada sentit que connectin la Seu d’Urgell i l’Estació Nacional d’Autobusos, ubicada a Andorra la Vella, sense fer cap parada intermèdia. Aquest

servei també es mantindrà els diumenges i festius amb 5 busos.

Pel que fa a la tarifa, s’implementa una rebaixa del 6% per als usuaris que tenen abonaments habituals, es crea un abonament trimestral per a estudiants i s’apliquen nous descomptes, d’entre un 10% i un 20%, per a famílies nombroses i monoparentals i per a la tercera edat. Així mateix, també s’aplicarà un descompte del 25% per a les persones que estiguin associats a l’Associació Andorrana Contra el Càncer.

A més, i amb la voluntat de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i per a assolir els objectius establerts per a la reducció de les emissions de CO2, el nou explotador de la línia ja ha anunciat que els tres vehicles que operaran la línia seran híbrids nous.

Finalment, el nou servei també preveu un sistema de venda anticipada de bitllets en línia (web i app); informació del servei en temps real per als usuaris; transports de mascotes; atenció a l’usuari 24h i vehicles accessibles per a persones amb diversitat funcional.