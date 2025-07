Els pisos de l’antic Hotel Pellicer, a Canillo, han estat rebutjats per una trentena de persones

L’edifici dels 22 pisos ubicat a Canillo (SFGA)

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha tornat a adjudicar 8 habitacles de lloguer assequible situats a l’antic hotel Pellicer de Canillo, al davant de l’església de Sant Joan de Caselles. És la tercera vegada que passa en els últims dos mesos després que una trentena de persones s’hagin retirat del procés per a aquests immobles. Ho publica aquest dimecres el mitjà AndorraDifusió.

Tot i la nova adjudicació, l’INH no descarta que més persones puguin renunciar als pisos. De fet els nous adjudicataris tenen un mes per a confirmar la plaça. Cal recordar que la renúncia comporta sortir de la borsa de lloguer assequible durant un any.

El preu dels 8 habitatges per a ocupar d’aquest bloc de Canillo, que té més d’una vintena d’unitats, oscil·la entre 193,80 i 745,81 euros i un és adaptat. Un cop es tanqui l’adjudicació del Pellicer els propers habitatges que s’oferiran són els de Roureda de Sansa, a Andorra la Vella.