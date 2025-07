Sis secretaris judicials per a reforçar el personal a la Batllia

La seu de la justícia (SFGA)

El Consell Superior de la justícia (CSJ) ha confirmat el nomenament de sis nous secretaris judicials que fins ara havien estat en període de prova. Els funcionaris estaran adscrits a la Batllia. D’aquesta manera es pal·lia la manca de recursos humans en aquest àmbit. Així ho publica AndorraDifusió aquest dimecres, 9 de juliol.

Fa quatre anys es va dur a terme un pla de xoc que hauria de permetre desbloquejar el col·lapse a la justícia. I es va fer mitjançant la contractació d’una vintena de professionals com a fiscals, per exemple, en diversos àmbits. Malgrat això, el sistema continua necessitant renovar el personal que hi treballa com ho demostren aquestes contractacions.

A més, s’ha renovat dues batlles més: Laura Rodríguez i Sònia Tumí.