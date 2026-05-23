Els Pirineus catalans es projecten per a obrir-se a nous mercats turístics durant tot l’any

La Val d’Aran ha estat, aquesta setmana, l’epicentre del turisme actiu i de natura amb la celebració de l’AdventureELEVATE Europe 2026, de l’Adventure Travel Trade Association (ATTA), impulsada per l’ACT per tal de fomentar la projecció internacional dels Pirineus durant els 365 dies de l’any. L’Agència Catalana de Turisme (ACT), del Departament d’Empresa i Treball, està impulsant aquests dies una acció estratègica de promoció internacional dels Pirineus de Catalunya amb l’objectiu de contribuir a l’obertura del territori a nous mercats, reforçar la seva projecció internacional i fomentar l’activitat turística durant tot l’any.
L’acció s’emmarca en l’estratègia de l’ACT de promoure un model turístic més sostenible i regeneratiu, basat en un visitant conscient i alineat amb els valors del territori. També busca contribuir a la desestacionalització turística dels Pirineus, especialment en períodes de menor activitat com els mesos d’abril, maig i juny, entre el final de la temporada de neu i l’inici de la temporada d’estiu.
En aquest sentit, la Val d’Aran acull l’AdventureELEVATE Europe 2026, de l’Adventure Travel Trade Association (ATTA), una de les trobades professionals de referència mundial en l’àmbit del turisme actiu i de natura, que ha reunit a Vielha uns 300 professionals internacionals entre operadors turístics, agències especialitzades, mitjans de comunicació i experts del sector procedents de diversos mercats internacionals.
La celebració d’aquest esdeveniment a Catalunya és fruit del treball conjunt de l’Agència Catalana de Turisme, amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
A més de la participació internacional, l’esdeveniment ha comptat amb una destacada presència d’empreses catalanes vinculades al turisme actiu, de natura i de muntanya, convidades per l’ACT per a presentar la seva oferta davant dels principals operadors i prescriptors especialitzats. Aquesta iniciativa facilita el contacte directe amb nous agents internacionals, generant oportunitats de negoci i contribuint a ampliar la presència dels Pirineus en mercats estratègics.
De manera complementària a la trobada professional, l’ACT i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida han organitzat durant els dies previs cinc viatges de familiarització i de premsa amb la participació de 43 turoperadors i periodistes internacionals perquè coneguessin de primera mà l’oferta turística dels Pirineus i les Terres de Lleida, visitant el Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, acabant a la Val d’Aran.