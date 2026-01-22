Els permisos de residència i treball representaven 43.024 autoritzacions en vigor en finalitzar l’any

A 30 de setembre de 2025, els permisos de residència i treball representaven 43.024 autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l’any anterior del +3,4%. Per altra banda, 10.143 persones tenien un permís de residència. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +4,3%.
Així mateix, es comptabilitzaven un total de 1.915 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del +2,1%. Hi havia un total de 639 autoritzacions de treball temporal en vigor, corresponents a les quotes de temporada d’estiu.
A més, es registraven 188 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -47,3%.