ALLEM proposa la creació de l’”Agent de suport rural i comunitari” per a transformar els serveis socials al món rural

La Federació ALLEM, que agrupa 18 entitats de l’àmbit de la discapacitat de Ponent, Alt Pirineu i l’Aran, ha presentat, aquest dijous, a la Seu d’Urgell, les conclusions finals del projecte pilot ‘Som Rurals – Som de Muntanya’ (SR–SdM). El projecte s’ha desenvolupat entre els anys 2023 i 2025, que ha permès testar un model d’acompanyament comunitari per a persones amb discapacitat intel·lectual o problemàtica de salut mental i altres situacions de vulnerabilitat social relacionades que viuen en entorns rurals i de muntanya.
Es tracta d’un projecte pioner d’acompanyament personalitzat per a persones amb vulnerabilitat social o amb discapacitat intel·lectual o problemàtica de salut mental, que viuen situacions de soledat no desitjada en zones rurals i de muntanya de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran, i que tenen dificultat d’accés als serveis socials o de salut. ALLEM ha desenvolupat una metodologia pròpia d’acompanyament centrada en les necessitats de les persones al lloc on viuen i treballant en cooperació amb la comunitat.
El projecte s’ha desplegat a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès, Les Garrigues, La Noguera i La Segarra. Ha permès identificar 131 persones amb situació de vulnerabilitat que pateixen soledat no desitjada on viuen, i ha pogut donar resposta i acompanyar a 41 persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental, i amb altres situacions de vulnerabilitat social relacionades, que viuen en aquestes comarques. Aquest acompanyament personalitzat s’ha realitzat al territori on viuen, respectant els seus ritmes i connectant-les amb suports comunitaris propers.
La identificació de les persones beneficiàries i el seu seguiment s’ha dut a terme constituint taules de coordinació entre les professionals de serveis socials de les entitats d’ALLEM, els Consells Comarcals i les Àrees Bàsiques de Salut d’aquestes comarques.
El projecte ha comptat amb el finançament del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i els Fons Europeus Next Generation, a través del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 de l’Estat Espanyol. L’execució es va iniciar el gener de 2023 i es va dur a terme fins al desembre de 2025.
L’Agent de Suport Rural i comunitari
El principal resultat qualitatiu del projecte ha estat la validació de la figura de l’Agent de Suport Rural i Comunitari, un perfil professional dissenyat específicament per a donar resposta a la complexitat dels entorns rurals i de muntanya. Aquesta figura combina funcions d’assistència personal, planificació centrada en la persona i connexió amb la comunitat, permetent oferir suports personalitzats, continuats i adaptats a cada realitat.
Els resultats del projecte permeten concloure que caldrien com a mínim dos Agents de Suport Rural i Comunitari per comarca —i també a l’Aran— per a poder donar resposta a les necessitats detectades.
Aquesta figura ha estat la que s’ha implementat al llarg de tot l’any que s’ha executat el projecte pilot amb una formació dissenyada i impartida per ALLEM.
Mancances estructurals greus
Els resultats del projecte no només confirmen l’impacte positiu en la qualitat de vida de les persones acompanyades, sinó que evidencien mancances estructurals greus en l’actual sistema de serveis socials, especialment en territoris amb baixa densitat de població, dispersió geogràfica i manca de serveis de proximitat.
Davant d’aquest escenari, ALLEM interpel·la directament la Generalitat de Catalunya perquè faci un pas endavant i transformi el model de serveis socials per a garantir el dret a una vida digna, autònoma i en comunitat a les persones que viuen al món rural i de muntanya.
Fins a 175 persones amb alta complexitat social
Tot i que el projecte ha acompanyat 41 persones i se n’ha identificat un total de 131 com a possibles beneficiàries amb situacions d’alta complexitat social, segons les estimacions del mateix projecte, aquesta xifra podria arribar fins a 175 persones en 12 comarques si el model s’estengués a tot el territori de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran.
Èxit en la revinculació comunitària i familiar
L’acompanyament s’ha fet al lloc on viuen les persones, amb visites setmanals, treballant el vincle, la confiança i la connexió amb la comunitat i els serveis del territori. Una de les conclusions més rellevants del projecte és l’èxit en la revinculació comunitària i familiar de persones que es trobaven en situacions d’aïllament sever i soledat no volguda.
Del total de persones acompanyades:
- El 50% presenten problemes de salut mental.
- El 47% tenen reconegut més d’un 45% de discapacitat.
- Més del 60% tenen entre 46 i 65 anys.
- El 90% presentaven situacions de vulnerabilitat vinculades a l’entorn de vida, la salut mental, la situació econòmica i l’habitatge.
Un model testat que funciona però que no està reconegut
‘Som Rurals – Som de Muntanya’ ha permès testar amb dades i evidències un model d’acompanyament basat en la Metodologia d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i l’Acció Comunitària Inclusiva, amb l’assessorament de l’experta, Susanna Vert, i l’avaluació de la Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida, dirigida pel Doctor Carles Alsinet i la Universitat de Girona.
El projecte demostra que:
. Un professional pot acompanyar entre 6 i 8 persones com a màxim, si es vol garantir un suport de qualitat.
. Cal temps per als desplaçaments, per a construir vincles i per a treballar amb la comunitat.
. Els professionals han de ser del territori i formar part de la comunitat.
. L’acompanyament ha de ser flexible, personalitzat i coordinat amb serveis socials i sanitaris.
Tot i això, aquest model no està reconegut ni finançat dins la Cartera de Serveis Socials actual, fet que deixa sense cobertura moltes persones amb situacions d’alta complexitat que viuen fora dels nuclis urbans.
Les reivindicacions d’ALLEM: què cal fer i amb quins recursos
A partir dels resultats del projecte pilot, ALLEM formula reivindicacions concretes i quantificades a la Generalitat de Catalunya :
. Desplegar l’assistència personal rural dins la Cartera de Serveis Socials, reconeixent l’especificitat dels territoris rurals i de muntanya.
. Garantir un finançament públic estable que inclogui el cost dels desplaçaments i el temps necessari per al treball comunitari.
. Dotar com a mínim 2 professionals per comarca per a atendre persones adultes amb situacions de vulnerabilitat d’alta complexitat.
. Revisar els procediments administratius i requisits d’accés als serveis socials, avui pensats majoritàriament per a entorns urbans.
. Revisar el sistema de valoració del grau de discapacitat i dependència, incorporant els factors d’aïllament i dispersió propis del món rural i de muntanya.
Segons ALLEM, no actuar implica deixar fora del sistema persones que no poden esperar, i perpetuar una desigualtat territorial que vulnera drets fonamentals.
Impacte positiu i model replicable
L’avaluació universitària confirma una millora clara en la qualitat de vida de les persones participants: més autonomia, millor salut emocional, millora de les relacions socials i familiars, i major participació comunitària.
L’acte, acollit per l’entitat Integra Pirineus i conduït per la periodista, Pili Garcia, ha posat de manifest que el model és viable, replicable i escalable, sempre que hi hagi voluntat política i finançament adequat.
Les entitats d’ALLEM reclamen que els resultats d’aquesta prova pilot no quedin en un calaix, i que serveixin per a impulsar una transformació real dels serveis socials als territoris rurals i de muntanya.
Una aplicació pròpia i innovadora
Un dels aspectes més innovadors del projecte és la seva aposta per la digitalització del procés d’acompanyament. Les entitats han fet servir una aplicació pròpia desenvolupada amb entorn Microsoft365, per CrossPoint 365, mitjançant la plataforma Power Platform de Microsoft, que inclou eines com Dataverse, Power Apps i Power Automate. I amb la validació de la Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida, amb Carles Alsinet i Alba Palomares.
Sobre la Federació ALLEM
La Federació ALLEM és una associació de 18 entitats socials, sense ànim de lucre, de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran. Les entitats acompanyen a persones amb discapacitat, problemes de salut mental o altres situacions de vulnerabilitat, perquè puguin fer realitat els seus projectes de vida, amb autonomia i a la comunitat on viuen.
A les entitats hi treballen més de 3.000 professionals, que ofereixen diferents serveis socials, formació i suport per al treball a més de 6.400 persones, de les quals 3.780 són persones amb algun tipus de discapacitat, la majoria amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.
Un total d’11 entitats associades tenen Centres Especials de Treball (CET) que produeixen béns i serveis de qualitat i amb valor social. En aquests CET hi treballen 1.170 persones, de les quals 883 persones tenen una discapacitat, la major part discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, o problemes de salut mental.
ALLEM és una federació independent, compromesa amb les persones vulnerables del territori, les seves famílies i els i les professionals que els donen suport, des de les organitzacions associades. “Fem xarxa per construir comunitats més justes, inclusives i sostenibles”, assenyalen des de la federació.