Els nous síndics es presenten al director de gabinet de la representació del copríncep francès

A la foto, Enseñat, Escande i Codina (Consell General)

Aquest dijous, 27 d’abril, el síndic general, Carles Enseñat i la subsíndica general, Alexandra Codina, han continuat la seva roda de presentacions oficials visitant la representació del copríncep francès a Andorra, on han mantingut una reunió amb el director de gabinet, Pascal Escande. La trobada ha estat una oportunitat més per a reforçar el compromís del Consell General d’Andorra en la col·laboració institucional i en el treball conjunt en descàrrec del país.

En aquesta reunió, el síndic general ha destacat la seva intenció d’iniciar els preparatius per a commemorar el 750è aniversari dels Pariatges d’Andorra, que se celebrarà el 2028. Aquesta efemèride marca un moment històric fonamental per a la identitat i la cultura del Principat, ja que els Pariatges van establir les bases de l’organització política i administrativa d’Andorra, consolidant la seva sobirania i el seu estatus com a coprincipat.

Amb aquesta intenció, Carles Enseñat ha anunciat la voluntat del Consell General de començar a treballar en iniciatives per a commemorar aquesta important data. Per a aquesta tasca, es durà a terme un estudi de recerca sobre els Pariatges i el seu impacte en la història i la cultura d’Andorra. Aquesta recerca servirà com a base per a explorar les possibilitats i les propostes més adequades per a commemorar l’efemèride.

En la reunió, els síndics i la representació del copríncep francès a Andorra han mostrat una gran sintonia i han expressat la seva disposició a col·laborar estretament en el futur. La trobada ha estat un pas destacat en la consolidació de les relacions institucionals i en el compromís per a promoure el desenvolupament i la conservació del patrimoni d’Andorra.

El Consell General d’Andorra continuarà treballant en estreta col·laboració amb les institucions del coprincipat per a aprofundir les relacions bilaterals, impulsar el desenvolupament sostenible d’Andorra i promoure la conservació i difusió del patrimoni històric i cultural del país.