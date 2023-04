Handbol: Andorra passa segona de grup i s’enfrontarà a Austràlia

Jugadors de la selecció andorrana d’handbol (FAH)

La selecció andorrana d’handbol ha aconseguit passar a la segona ronda de l’Emerging Nations Championship després de la seva victòria contra Malta. En el partit pendent del grup entre Malta i l’Índia, on es decidia si els tricolors passaven com a segons o tercers del grup, la derrota maltesa davant l’Índia (31 a 33) ha permès obtenir la millor classificació d’aquest campionat.

Actualment, Andorra ocupa la segona posició del grup A, liderat per l’Índia. En el grup B, la selecció d’Andorra estava pendent del resultat entre Xipre i Austràlia (24 a 21). Finalment, la victòria de Xipre ha permès a Andorra avançar a la segona ronda del torneig, on es disputarà de la cinquena a la vuitena posició contra el combinat australià.

Els jugadors andorrans es troben actualment concentrats a l’hotel, preparant-se per al seu pròxim partit que es jugarà dissabte, a les 13:45 hores, al Palace of Culture and Sports de la ciutat de Varna, Bulgària.