Els nous membres del Gabinet Ministerial juren o prometen el càrrec

Els nous membres del Gabinet Ministerial han jurat o promès el càrrec aquest dimecres a la tarda. Malgrat que la reestructuració de l’Executiu ja és efectiva des de fa unes setmanes, avui la nova ministra, Trini Marín, i els qui assumeixen una nova cartera han jurat o promès el càrrec davant del cap de Govern, Xavier Espot.

Precisament el cap de Govern, en el seu discurs, ha remarcat la seva tasca, en especial durant una legislatura marcada per la pandèmia: “sou les persones adequades per assumir aquesta tasca; us agraeixo el vostre compromís, la vocació de servei públic i la vostra valentia”.

En concret, aquesta tarda s’ha oficialitzat la incorporació de Trini Marín a l’Executiu com a nova ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana. Jordi Torres, per la seva banda, assumeix la cartera de Turisme i Telecomunicacions, Víctor Filloy la de Territori i Habitatge i Judith Pallarés és ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat. César Marquina també ha promès el nou càrrec en qualitat de secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics.

El Govern queda estructurat de la manera següent: