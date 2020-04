Els nens i nenes de la Seu surten al carrer per primer cop des de l’inici del confinament

Els nens i nenes han pogut sortir aquest diumenge al carrer en el primer dia de passejades des de l’inici del confinament. En bici, patinet, a peu o amb una pilota, els infants s’han pogut esbargir una hora acompanyats d’un adult. La normativa de les sortides es va publicar dissabte al BOE, tot i que des de l’Ajuntament de la Seu ja es van fer divendres algunes recomanacions per evitar aglomeracions, com per exemple, seguir unes franges horàries de sortida.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha destacat que en la primera jornada de passejos la majoria de famílies ho han fet bé, “però no tothom” i ha demanat “seny”. També hi ha afegit que “toca fer autocrítica”, assenyalant que “si ens ajuntem gent sense mascaretes i sense mantenir la distància dels 2 metres (o ens abracem), el risc de contagi és molt elevat”. Fàbrega ha alertat d’un possible rebrot de contagis, “i de morts”, i ha volgut deixar constància que això suposarà que “tot el que hem fet no servirà de res” i que, si la població no fa cas de les recomanacions, potser caldrà establir un nou confinament estricte. En aquest sentit, el també president de la Fundació Sant Hospital s’ha mostrat crític amb la normativa implantada a nivell estatal, perquè no dóna prou garanties del compliment de les mesures de seguretat.

Des de les xarxes socials, de fet, aquest diumenge mateix moltes persones han denunciat casos d’incompliment de les mesures elementals de protecció contra el coronavirus, com són la distància entre persones i l’ús de màscara. També s’ha qüestionat algunes sortides de persones fora dels supòsits permesos. Una situació que s’ha viscut en alguns indrets de la Seu.

L’Hospital de la Seu d’Urgell seguia aquest diumenge amb 2 pacients ingressats de COVID-19 i no n’hi ha cap de pendent. Tampoc s’ha donat cap alta ni s’ha fet cap trasllat. Els professionals del CAP urgellenc continuen amb el control dels pacients aïllats al domicili, que actualment són 214 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 97 són sospites i 79 són contactes sense símptomes. Les altes ascendeixen a 105 persones.

Dades de la COVID-19 a l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de Salut va comunicar que a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran hi ha 334 (+1) casos positius registrats i 812 (+23) casos sospitosos. Es manté la xifra de 30 morts i les altes hospitalàries ascendeixen a 173 (+1).

Dades de la COVID-19 a Catalunya

El Departament de Salut de Catalunya informava que hi havia hagut un total de 49.088 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D’altra banda, hi ha 101.909 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, han mort en un centre hospitalari, per positiu de la COVID-19 o bé com a cas sospitós, un total de 5.685 persones. Des de l’inici de l’epidèmia, un total 3.808 persones han estat ingressades de gravetat, de les quals actualment d’hi ha 833 d’hospitalitzades.

Del nombre total de positius arreu del país, 7.733 són professionals sanitaris, mentre que 5.520 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. D’altra banda, s’han comptabilitzat fins ara un total de 27.849 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.139 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 20.360 són casos sospitosos.