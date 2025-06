Els Mossos d’Esquadra detenen sis homes per tràfic de drogues a Vielha

La droga, els diners i altres elements intervinguts per la Policia catalana (Mossos d’Esquadra)

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat dimecres, a Vielha sis homes, d’entre 28 i 63 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. La detenció és el resultat d’una investigació, iniciada l’octubre de l’any passat, després de tenir coneixement que un grup de persones es dedicarien a la venda de substàncies estupefaents a la Val d’Aran.

Davant d’aquests fets, agents de la Unitat d’Investigació de Vielha van realitzar diverses vigilàncies als voltants d’uns apartaments situats en un mateix edifici de Vielha on, presumptament, es feien les transaccions. Els investigadors van poder determinar la identitat de les persones involucrades i dels seus domicilis i van iniciar les vigilàncies i seguiments per a concretar l’activitat il·lícita.

En el decurs d’aquestes diligències van determinar que seria un grup liderat per dos homes i quatre més que col·laboraven venent al detall les substàncies.

Els dos primers subministraven, principalment, quantitats rellevants de cocaïna a persones que després la revenien, molts d’ells per a pagar el seu propi consum. Aquest grup subministraria cocaïna a tota la comarca i a ciutadans francesos que es desplaçaven fins a Vielha a comprar-la.

Aquest dimarts van tenir coneixement que un dels principals investigats possiblement hauria adquirit una quantitat rellevant de cocaïna i van decidir passar a la fase final d’explotació.

A les 5 de la matinada del passat dimecres es van efectuar tres entrades i perquisicions en tres apartaments i un garatge de l’edifici del carrer Montcorbison i en un local del carrer Closes, amb l’actuació conjunta d’efectius de la Unitat d’Investigació, equips de l’ARRO i USC Vielha.

Les entrades van ser exitoses ja que es van trobar diverses bosses i embolcalls de cocaïna, alguns preparats per a una venda imminent, amb un pes total de 807,95 grams, a més de 35,4 grams de marihuana, quatre bàscules de precisió, estris per a tallar i embolcallar la droga en petites dosis per una venda imminent, una màquina de comptar bitllets i 4.630 euros en bitllets fraccionats que van motivar la detenció de 6 homes, que estaven perfectament identificats pels investigadors, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

També es va intervenir una gran quantitat de telèfons mòbils, targetes SIM i un rastrejador de GPS, eines utilitzades per a intentar esquivar l’activitat policial o poder rastrejar la droga.

El valor de la droga comissada, segons les taules del Ministeri espanyol de l’Interior, podria tenir un valor al mercat il·lícit d’uns 50.000 euros.

Amb aquestes detencions es dona per desarticulat un important punt de venda de substàncies estupefaents a la comarca de la Val d’Aran.

Els detinguts van passar divendres a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.