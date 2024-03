Els Mossos desarticulen un grup dedicat al tràfic de drogues que s’havia establert a la Val d’Aran

Droga i diners intervinguts a la Val d’Aran per la Policia catalana (Foto: Mossos d’Esquadra)

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup dedicat al tràfic de drogues establert a la Val d’Aran amb la detenció de tres homes de 50, 36 i 28 anys, als quals se’ls ha intervingut 1 quilogram d’èxtasi en pols, 700 grams de cristall, 185 pastilles d’èxtasi i 1.776 grams d’haixix. El valor total de la droga és aproximadament de 90.000 euros, segons ha informat la policia catalana.

Els tres presumptes traficants, provinents de les comarques de Tarragona, s’haurien presumptament desplaçat a l’Aran per a dedicar-se a la venda d’estupefaents. Un, era l’encarregat de portar les substàncies i els altres dos, amb antecedents, les venien a consumidors locals.

Dimecres passat, 6 de març, durant un control preventiu de seguretat ciutadana a la sortida de la boca nord del túnel de Vielha, a l’N-230, i amb el suport de la Unitat Canina, l’agent que seleccionava els vehicles va aturar cap a les vuit del vespre una furgoneta amb un únic ocupant. En identificar el conductor, va resultar que no tenia carnet i es va decidir que el gos de la Unitat Canina fes la cerca. Quan l’animal va arribar a la zona de l’acompanyant del davant, el gos va centrar-se en el seient. Els agents van revisar el lloc i van trobar-hi una bossa amb droga, una bàscula i una envasadora al buit.

Davant els fets, la policia va detenir l’home i es van desplaçar a comissaria. En total se li va trobar 920 euros, 146 grams d’haixix, 1 quilo d’èxtasi en pols i 254 grams d’una pols pendent de determinar. Va ser llavors quan es va obrir una investigació per a determinar a qui anaven destinades les drogues. Les gestions inicials fetes pels investigadors van apuntar al fet que el vehicle estaria relacionat amb dues persones, amb antecedents policials, que es trobaven allotjades en un hostal de Vielha des de finals de febrer.

Davant les evidències, els agents van començar la recerca i els van detenir la mateixa nit quan marxaven de l’hostal. En escorcollar-los els van trobar 1.215 euros en metàl·lic. Paral·lelament, van precintar l’habitació que tenien llogada per a preservar-la i van demanar autorització judicial per a revisar-la. L’endemà al matí es va fer l’entrada i perquisició al lloc, on es va intervenir 1.630 grams d’haixix, 700 grams de cristall d’èxtasi, 185 grams de pastilles d’èxtasi, un gram de cocaïna i una bossa amb una pols que seria substància de tall. A més, els homes tenien retalls de plàstic per elaborar bossetes de venda, una bàscula digital i altres eines relacionades amb el tràfic de drogues.

Els detinguts, dos dels quals amb antecedents, van passar divendres a disposició judicial davant el jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.