Els miradors de cim de Camina Pirineus, un recurs ecoturístic

La Xarxa de Senders de l’Alt Urgell està creant un tramat de senders al territori que serà l’origen de l’estratègia del posicionament de l’Alt Urgell com un dels territoris ecoturístics de referència de la zona pirinenca i del sud d’Europa. L’Alt Urgell comprèn tres unitats geogràfiques: el Pirineu axial al nord, el Prepirineu al centre i sud, i la Depressió Central a l’extrem sud.

A les dues primeres unitats s’hi troba un relleu marcadament muntanyenc on hi destaquen diversos cims emblemàtics per la seva singularitat geogràfica, excursionista i esportiva. S’ha previst la instal·lació d’un mirador al capdamunt de tres d’aquestes muntanyes emblemàtiques. Per la seva ubicació, s’anomenen miradors d’aquest tipus (de cim), i tenen la vocació de suport a la contemplació de la comarca.

El projecte Camina Pirineus ha decidit instal·lar de nou un total de tres miradors que són, el Mirador del cim del Salòria, al municipi de Valls de Valira; el Mirador de la Torreta del Cadí, al municipi de Cava i el Mirador del Coscollet, al municipi de Peramola.

Es tracta, en definitiva, de la creació d’una xarxa del paisatge de l’Alt Urgell, a través de la posada en valor de diferents recursos ecoturístics, com ara miradors, aguaits i itineraris al voltant del paisatge, la fauna, la flora, la geologia, el clima i la paleontologia, i amb la incorporació de nous elements distintius en zones emblemàtiques, especialment cims, per fer‐ne espais d’observació del paisatge.

A dia d’avui ja estan instal·lats dos dels tres miradors de cim. El darrer, el del cim de Salòria, està pendent d’instal·lar en col·laboració amb els tècnics del Parc de l’Alt Pirineu. Aquets miradors inclouen una fotografia panoràmica del paisatge que s’hi contempla, amb identificació de topònims, acompanyada d’un text interpretatiu amb continguts sobre el paisatge i el patrimoni natural i cultural visibles o directament relacionats amb l’àmbit geogràfic específic de cada mirador. A tot això s’hi incorpora una matrícula, que recull les dades identificadores de cada mirador com a part integrant de la xarxa d’equipaments ecoturístics de l’Alt Urgell.

Aquesta actuació forma part de l’Acció A3 de Miradors i recursos ecoturístics del projecte Camina Pirineus: Xarxa de camins i s’emmarca en el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 – Operació GO03-000662 CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.